檢測機構因政府未回款停收核酸樣本 河南財政局：正開會研究（更新版）

周二（8日）網上傳出一份河南許昌核酸檢測機構的通告，其中指因政府相關部門未回款，暫停接收所有新冠核算檢測樣本。當地財政局回應指，正在開會研究此事。

*17:15更新

該通告受關注後，許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室微信公眾號今日（9日）發布聲明稱，「經與有關方面溝通，我機構核酸檢測回款問題已得到有效解決。下一步，我們將有序開展各項醫學檢測服務。」

據網易新聞報道，許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室在這份《通知》中稱，應疫情防控要求，該機構積極配合許昌市各縣、區疫情指揮部，在疫情期間對轄區人員實施全民篩查、應檢盡檢等工作。但是，從2021年1月至今一直承擔着城區大規模核酸檢測任務，試劑耗材及人工費用投入費用較高， 目前各區縣均未及時匯款，導致該機構運轉壓力太大。

該機構指，接總部通知， 於2022年11月11日零時起暫停接收各縣、區所有新冠核酸樣本。待資金到位後，再正常恢復新冠核酸檢測工作。

網易新聞指，許昌12345以及博奧潤康醫學檢驗實驗室所在的許昌經開區疫情防控指揮部電話，接線工作人員均稱「不知情」。

《科創板日報》報道指，河南許昌市財政局工作人員表示已注意到相關情況，許昌市財政局社保科正在市政府開會研究此事。

工商信息顯示，許昌博奧潤康醫學檢驗實驗室成立於2020年10月22日，主要經營範圍包括「檢驗檢測服務「」藥物臨床試驗服務」等。而該企業資產狀況信息則均為「企業選擇不公示」，包括企業營收情況、利潤總額、納稅總額等。

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責任編輯：袁瑋婧