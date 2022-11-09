  • 26°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 15:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

法興銀行料地方政府不堪重負時 內地或結束清零

經濟脈搏 14:48 2022/11/09

分享：

分享：

內地大規模的核酸篩查，令一些地方政府不堪重負。法興銀行亞太及中國首席經濟學家姚煒表示，目前疫情嚴峻，核酸篩查令越來越多的地方政府出現不堪重負、疲憊不堪的情況，「因此已經到了，不論中國政府願不願意，都不得不向前看的時候。」

據彭博社報道，姚煒在接受採訪時指出，對於中國放開，預計有兩種情景。第一種是由下而上。政府最高層不會在措辭上有任何的變化，但更多地將來自於地方政府層面，各地盡最大可能放松；本質上是被迫退出清零政策。

檢測機構因政府未回款停收核酸樣本 河南財政局：正開會研究

內地增逾8000宗本土感染 創4月30日以來新高

法興銀行料地方政府不堪重負時 內地或結束清零

第二種是中央政府加快必要的準備措施，包括談論脆弱人群疫苗接種、ICU容量，以及宣傳層面上的變化，告訴中國民眾不用恐慌。如果政府做這樣的準備，那麽可能在3個月或6個月後發布相應聲明。如有這樣的準備工作，外界會非常明確地看到。

而對於經濟，她認為，即便防疫清零政策解除後，中國也不會出現程度與西方國家類似的報復性需求。因為在整個疫情期間，中國政府從未向家庭提供過直接的財政支持，這是與其他國家之間存在的重大差異。同時由於封控持續的時間更長，對於收入前景、整體經濟，以及最重要的，對於信心的破壞可能會持續更久。因此姚煒相信，消費會有所反彈，但恐怕遠遠無法回到疫情前的水平。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

據報擬取消國際客運航班熔斷機制 京：中國防疫政策一貫明確（更新版）
2022/11/04
據報擬取消國際客運航班熔斷機制 京：中國防疫政策一貫明確（更新版）
內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗
2022/11/07
內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗
富士康鄭州廠將招工 時薪30人幣老員工返廠補貼500
2022/11/07
富士康鄭州廠將招工 時薪30人幣老員工返廠補貼500
內地10月CPI按年漲幅2.1%遜預期 創五個月低點
今日
內地10月CPI按年漲幅2.1%遜預期 創五個月低點
內地增逾8000宗本土感染 創4月30日以來新高
今日
內地增逾8000宗本土感染 創4月30日以來新高

你可能感興趣

據報擬取消國際客運航班熔斷機制 京：中國防疫政策一貫明確（更新版）
15:52 2022/11/04
據報擬取消國際客運航班熔斷機制 京：中國防疫政策一貫明確（更新版）
內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗
09:35 2022/11/07
內地增近5500宗本土感染 廣東省逾2000宗
富士康鄭州廠將招工 時薪30人幣老員工返廠補貼500
15:32 2022/11/07
富士康鄭州廠將招工 時薪30人幣老員工返廠補貼500
中國市場 疫苗 疫情 經濟 銀行 中國

下一篇文章

最多減8000元 Tesla中國再推保險補貼方案谷銷量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款