趙紫陽政治秘書鮑彤逝世 享年90歲

原中共中央總書記趙紫陽秘書鮑彤兒子鮑樸在Twitter表示，鮑彤於11月9日7時08分安然離世，享年90歲。鮑彤在六四事件被捕，撤銷中央委員，判刑7年。



其子女鮑樸、鮑簡發出訃告：「先父鮑彤，慟於2022年11月9日7時08分安然離世。距生於1932年11月5日，享年90歲。」

北京前記者高瑜透露，鮑彤是因患骨髓異常性增生綜合症病逝。鮑彤夫人蔣宗曹今年8月下旬剛剛病逝，他本人剛剛度過90歲生日。

鮑彤是浙江海寧人，1949年4月加入中國共產黨，1966年至1975年曾在文化大革命中被下放交五七幹校勞動，後歷任江蘇南京市棲霞山化肥廠建設指揮部外事組負責人，全國科學大會籌備辦公室文件簡報組副組長，國家科學技術委員會辦公室負責人、副主任，政策研究室副主任。

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1980年至1987年，鮑彤任國務院總理秘書，兼任國家經濟體制改革委員會委員、副主任、黨組副書記。

在1989年六四天安門事件中，鮑彤被撤職，並於5月28日在北京被捕。1992年3月，被撤銷中央委員職務，開除黨籍。7月，因泄露國家秘密罪和反革命宣傳煽動罪兩項罪名被判處有期徒刑7年。1996年5月，鮑彤刑滿釋放。

責任編輯：李冰琪