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廣州增2853宗本土病例 全市八區中小學今起停課

社會熱點 11:36 2022/11/10

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內地新冠疫情持續升溫，單日新增8824宗本土病例，廣東省錄3007宗佔最多，逾九成患者來自廣州。其中海珠區新增病例仍處高位，荔灣區出現新的疫情爆發點。市教育局宣布，除南沙、從化和增城區，全市八區中小學今日起停課。

廣東省新增感染病例連續兩日超過三千宗，廣州市佔2853宗，其餘病例來自汕頭、佛山等地。

廣州市衛健委副主任、新聞發言人張屹表示，海珠區管控區內新增感染人數仍處高位，要進一步加強區域內的核酸排查力度，全面徹底發現潛在感染者。管控區域內採取每天「抗原+核酸」，力爭排快、排全、排透，發現一宗轉運一宗。

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廣東疫情多點多源多鏈多變 當局：要迅速撲滅局部聚集性疫情

此外，荔灣區站前街、西村街是新的疫情暴發點，呈局部聚集態勢。基因測序和現場流調顯示該區疫情存在多個輸入鏈條，後續有社區擴散風險。白雲、番禺疫情仍處於膠著狀態，當局正全力處置。

因應疫情防控形勢，廣州市教育局副局長陳學明宣佈，今日起，荔灣、越秀、海珠、天河、白雲、黃埔、番禺和花都區的中小學暫停面授課程，幼兒園暫停返園，在穗高校實施封閉管理。

全國方面，河南新增1243宗本土病例，内蒙古有1126宗，重慶有756宗，新疆有689宗。北京新症連升7天，錄95宗，其中7宗是社會面篩查人員。

責任編輯：易燕丹

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