加拿大外長指中國日益具破壞性 京曾促停止發表有損關係言論

中加關係趨於緊張，繼總理杜魯多批中國干涉加國選舉後，加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）表示，中國在國際舞台日益具破壞性，加拿大反對威脅台海現狀的片面行動，將強化與台灣的經濟關係。

京曾指：兩國關係建立在相互尊重、平等互利基礎上

綜合外媒報道，趙美蘭在加拿大多倫多一場演說中告訴聽眾：中國是一個日益具有破壞性的全球強權，試圖塑造國際環境，背離西方利益和價值觀。她也提及，身為全球事務參與者，中國的崛起正重新塑造區域各國的戰略前景，包括加拿大在內。

在演說時，趙美蘭並沒有不鼓勵進一步與中國進行貿易，但她警告加拿大企業，與中國或在華從事生意「需要明辨是非」。

趙美蘭在演說時保證，她將批評中國對新疆維吾爾族及其他少數族群的人權侵犯，將支持香港言論自由，並且強化與台灣的關係。

趙美蘭指出：「我們將繼續反對威脅台海現狀的片面行動。我們將強化與台灣的經濟關係。」

杜魯多稱中方干涉加拿大選舉 京回應：不感興趣

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加拿大以國安為由 要求3中企出售礦業股權（更新版）

近日，加拿大在經貿和外交方面均劍指中國。加拿大政府以國家安全為由，要求3間中企撤出對加國的礦產企業投資。中方對此表示堅決反對。另外，總理杜魯多（Justin Trudeau）還稱，中國等一些國家試圖幹涉加拿大聯邦選舉等民主進程。中國外交部回應指，中方對加拿大的內政不感興趣。外交部表示，兩國關係建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，中加關係也不例外。加方應該停止發表有損中加關係的言論。

責任編輯：尹航

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