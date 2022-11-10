深圳推出首批人才房近4500套 房價約為同類商品房6折

深圳市住建局昨日發布通知，推出了首批人才房住房項目，購房者明日即可網上認購，學歷最低要求為本科。人才房的價格是周邊商品房的六折。值得注意的是，人才房的選房順序采用公證搖號的方式確立。

據內媒第一財經報道首批人才房項目包括的項目主要位於大鵬、寶安、龍崗、龍華、光明五個區，房源共4422套，其中兩房戶型1957套，三房戶型2465套。

若想認購人才房，除了深圳戶口、社保和首次在深購房等要求外，還需滿足以下條件，即申請人具有全日製本科及以上學歷，或者屬於符合深圳市產業發展需要的技師（國家職業資格二級及以上），或者屬於經深圳市人力資源和社會保障局認定的領軍人才。

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對於人才房的產權屬性，深圳市住建局發布的通知顯示，購房人的不動產權證書登記為安居型商品房。簽訂買賣合同滿10年的，可按照屆時安居型商品房取得完全產權的相關政策規定，申請取得住房完全產權。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，本次人才房的供應量比較大，一些項目的區域位置也不錯，另外，與安居房比起來，人才房的面積更大。

李宇嘉指出，從價格來看，人才房是周邊普通商品住房的六折，這批人才房可能會受到歡迎，不過，人才房也有其劣勢，即其上市交易有嚴格的限制，對於換房人群來說有一定的阻礙，另外，還存在增值收益分配的不確定性，一些符合條件的人才可能也不會選擇購買這批人才房。

責任編輯：李冰琪