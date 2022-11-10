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「紙盒狗」風靡內地高校 學生稱可緩解社交恐懼

社會熱點 15:30 2022/11/10

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近期，一種手工製作的「紙盒狗」風靡內地高校。大學生掀起的這股新風潮讓很多成年人不明所以，但他們卻樂在其中，更有人表示可以緩解社交恐懼。

「紙盒狗」説穿了就是用紙盒、紙板等材料，手工製作而成的玩具狗。這種小手作一夜之間走紅高校，是因為年輕人將沒有生命的紙板，當成了活生生的寵物對待，不僅會為自己的「紙盒狗」起名，還給它們製作花花綠綠的衣服和配飾。

遛「紙盒狗」也正在成為大學生的「新時尚」。在操場、超市、宿舍，只要牽著「紙盒狗」，即使素不相識也能相談甚歡。此外，有學生將狗「拴」在寢室門口「看家」，還能收到別人投放的小零食。有些高校還組織「紙盒狗」創意評比。

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對於這種行為，有人覺得幼稚，也有人認為一定程度上有利於緩解社交恐懼，表示好的遊戲可以幫助彼此打開話題，增進溝通，「這比埋頭玩手機好得多。」

吉林大學哲學社會學院副院長曲紅梅認為，現代社會人與人的交流越來越依賴互聯網，但人作為一種社會性動物，內心是渴望面對面交流的。疫情之下，大學生走到戶外，基於共同興趣面對面交流，有利於舒緩壓力，健康成長。

曲紅梅表示，這一代年輕人從小就接觸各類文化藝術的熏陶，富有想像力、創造力，同時也更獨立、更注重精神上的快樂。只要「趣味社交」不低俗、惡俗，都無可厚非，亦無傷大雅。

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責任編輯：易燕丹

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