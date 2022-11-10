  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國家衛健委等三部門：2025年全民都有電子健康碼

社會熱點 15:45 2022/11/10

分享：

分享：

國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局三部門近日印發《「十四五」全民健康信息化規劃》（下稱《規劃》）。根據《規劃》，到2025年，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。

《規劃》明確了「十四五」期間（2021年至2025年）全民健康信息化建設的指導思想，並列出集約建設信息化基礎設施支撐體系等8方面主要任務。

《規劃》要求，統籌推動全民健康信息平台建設，完善國家全民健康信息平台功能，加強省統籌區域全民健康信息平台建設，構建傳染病監測預警與應急指揮信息平台，全面推進醫院信息化建設提檔升級。逐步形成統一權威、全面協調、管理規範、自主可控的全民健康信息化標准體系。

《規劃》還要求，以普及應用居民電子健康碼為抓手，建立居民以身份證號碼為主、其他證件號碼為補充的唯一主索引，推動「一碼通用」。依托區域全民健康信息平台，推動檢查檢驗結果互通共享。

統籌推進與相關部門信息系統聯通，提高監測預警、實時分析、集中研判和輔助決策的能力。建立集中統一高效的應急指揮輔助決策體系，提升疫情應急處置能力和精準防控水平；加強健康碼標準規範使用，強化賦碼和轉碼規則規範實施，推進互通互認、一碼通行。

台灣擬年底前防疫再鬆綁 盼跨年活動刺激經濟

廣州增2853宗本土病例 全市八區中小學今起停課

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫情 健康碼 科技產品 人口

下一篇文章

「紙盒狗」風靡內地高校 學生稱可緩解社交恐懼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Angelababy「箍牙前後照」遭醫院盜用 怒提告獲賠3.6萬元
Angelababy「箍牙前後照」遭醫院盜用 怒提告獲賠3.6萬元
趙紫陽政治秘書鮑彤逝世 享年90歲
趙紫陽政治秘書鮑彤逝世 享年90歲
內地增逾8000宗本土感染 創4月30日以來新高
內地增逾8000宗本土感染 創4月30日以來新高
天舟五號貨運飛船運抵發射區 近日將擇機發射
天舟五號貨運飛船運抵發射區 近日將擇機發射
網爆錄音開價3000人幣兼陪睡4次 新疆男子倒賣「離疆證」被拘
網爆錄音開價3000人幣兼陪睡4次 新疆男子倒賣「離疆證」被拘
檢測機構因政府未回款停收核酸樣本 河南財政局：正開會研究（更新版）
檢測機構因政府未回款停收核酸樣本 河南財政局：正開會研究（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款