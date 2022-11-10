中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟

中共中央政治局常務委員會昨日（10日）召開會議，部署20條優化防控措施，涉隔離轉運、核酸檢測、保障企業等多方面。總書記習近平主持會議並發表講話，要求糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，當前，新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。 我國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。 受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻，必須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作。

會議強調，要完整、準確、全面貫徹落實黨中央決策部署，堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

會議指出，要適應病毒快速傳播特點，切實落實「四早」要求，以快制快，避免戰線擴大、時間延長。 要集中力量打好重點地區疫情殲滅戰，採取更為堅決、果斷措施攻堅，盡快遏制疫情擴散蔓延，盡快恢復正常生產生活秩序，決不能等待觀望、各行其是。 要堅持科學精準防控，提高防疫工作的有效性，準確分析疫情風險，進一步優化調整防控措施，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。 要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。

要在落實各項防疫舉措的同時加強分析研判，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。 要全力做好人民群眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活需求，保障看病就醫等基本民生服務，加大對老弱病殘等特殊群體的關心幫助力度，解決好人民群眾實際困難，盡力維護正常生產工作秩序。 要做好重點人群疫苗接種等工作，築牢疫情防控屏障。

會議強調，各級黨委和政府要把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，充分認識抗疫鬥爭的複雜性、艱鉅性、反复性，強化責任擔當，增強鬥爭本領，守土有責、守土盡責，深入基層、深入一線，抓實抓細疫情防控各項工作，做好思想引導和心理疏導，堅決打贏常態化疫情防控攻堅戰。

會議還研究了其他事項。

責任編輯：陳建錫