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內地新增感染破萬宗 中疾控專家：優化防疫非放鬆 而是更精準

社會熱點 09:46 2022/11/11

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內地週四（10日）新增過萬宗本土感染個案，近9成為無症狀感染。中國疾控中心研究員王麗萍指出，優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

內地新增1150宗確診及9385宗無症狀感染，共錄10535宗，無症狀感染佔比89%。廣東省新增546宗確診及2461宗無症狀感染；河南省新增124宗確診及2881宗無症狀感染；內蒙古新增98宗確診及1113宗無症狀感染。此外，北京亦錄得過百宗感染。

國家衛健委官網昨日刊登《專家談如何全面理解和貫徹中央政治局常委會會議關於進一步優化防控工作的部署要求》。中國疾控中心研究員王麗萍指出，當前，Omicron變異株已成為優勢流行株，與既往變異株相比，傳播速度更快、隱匿性更強、防控難度更大，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，需更科學精準做好隔離轉運、核酸檢測等工作，做好重點人群疫苗接種工作。

王麗萍指出，基於中國人口規模巨大、脆弱人群數量多、醫療資源總量不足且分布不平衡等特點，每一次調整都十分審慎，每項措施的優化都經過反覆研判、科學論證，重大措施的調整還先在部分地方開展試點研究，確保積極穩妥、風險可控。

王麗萍說，根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟

責任編輯：尹航

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