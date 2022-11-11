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白宮：拜登與習近平下周一在印尼峇里會晤

國情動向 11:25 2022/11/11

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美國白宮宣佈，總統拜登將於下周一（14日）在印尼峇里出席二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會面。中方暫未證實會晤的消息，但表示雙方正就此保持溝通。

白宮在一份聲明中表示，兩位領導人將討論如何努力維護和深化美中之間的溝通渠道，負責任地管理競爭，並在雙方利益一致的地方進行合作，尤其是涉及影響國際社會的跨國挑戰。兩人還會討論一系列地區和全球問題。

這將是拜登就任美國總統後，首次與習近平面對面會談。有華府高級官員表示，拜登將在會談中表達關注的議題，包括中方威脅台海和平穩定的行動、人權，以及損害美國的經濟行為。預期會談不會有具體協議，亦不會發表會後聯合聲明。

中美元首將在G20會晤？京：目前雙方正就此保持溝通

【中美角力】拜登：與習會面肯定會討論台灣問題 劃出紅線不讓步

白宮國家安全顧問沙利文表示，相信兩國領袖將指示團隊，在美中有分歧但可以合作的領域上展開工作，又表示將會向台灣通報美中領導人會晤成果，令台灣對美方的支持感到安全及放心。

中國暫未證實習近平與拜登會晤的消息。外交部發言人趙立堅昨日表示，中美元首通過多種形式保持經常性聯繫，中方重視美方提出兩國元首在峇里舉行會晤的建議，目前雙方正就此保持溝通。他強調美方應與中方相向而行、妥善管控分歧、推進互利合作、避免誤解誤判。

責任編輯：易燕丹

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