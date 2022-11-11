一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版）

中共總書記習近平昨日（10日）主持召開中央政治局常務委員會，部署20條優化防控措施。分析指，此次會議不那麼意識形態化，更務實，討論了實施「動態清零」的必要性和執行途徑。如果地方政府在執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。此輪疫情重災區廣州和重慶的應對，可能透露全國政策導向。

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昨日的中央政治局常務委員會上提到，防控形勢仍嚴峻，須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

同時，會議也要求，盡快恢復正常生產生活秩序，堅持科學精準防控，進一步優化調整防控措施，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟

綜合外媒報道，摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示，中國似乎正在微調「動態清零」政策，以減少對經濟的干擾，但面對變異病毒在冬季的傳播，這可能具有挑戰性。仍預計最早會在明年春季重新開放。疫苗接種、公眾對疫情恐懼感的轉變以及醫療能力擴張等準備工作需要3-6個月的時間。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮稱，本次會議看起來不那麼意識形態化，更務實，討論了實施「動態清零」的必要性和執行途徑。中央再三強調防疫不能簡單化、一刀切，下一個關注的重點是地方政府的應對。由於地方防疫往往會過度，如果執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。鑑於此，廣州和重慶的應對，可能透露全國政策導向。他維持此前的基本判斷，即冬季防疫優化調整、準備工作推進，明年3月全國兩會之後迎來實質性放鬆。

麥格理集團中國經濟主管胡偉俊表示，顯然，決策者意識到動態清零政策讓經濟付出的沉重代價。不過，鑑於他們投入了如此多的政治資本，可能不會突然宣布結束動態清零。他們最不想要的就是被視作「被迫」退出。此外，他們還需爭取更多時間來改變宣傳方向。因此，他們的策略是盡快控制住當前這波疫情。同時，預計他們會把未來6-9個月作為重新開放的過渡期。

思睿集團經濟學家洪灝表示，在中國高層領導人討論防疫措施後，中國股市和人民幣將上漲。這一事實本身就說明，最高層正在考慮退出動態清零，這是看漲的保證。

昨日，國家衛健委官網還刊登文章，引述中國疾控中心研究員王麗萍說，優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

內地新增感染破萬宗 中疾控專家：優化防疫非放鬆 而是更精準

責任編輯：尹航

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