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中央政治局常委會談疫情防控 分析指透出這訊號

社會熱點 11:35 2022/11/11

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中共總書記習近平昨日（10日）主持召開中央政治局常務委員會，部署20條優化防控措施。分析指，此次會議不那麼意識形態化，更務實，討論了實施「動態清零」的必要性和執行途徑。如果地方政府在執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。此輪疫情重災區廣州和重慶的應對，可能透露全國政策導向。

下個關注重點：地方政府會否修正執行措施

昨日的中央政治局常務委員會上提到，防控形勢仍嚴峻，須保持戰略定力，科學精準做好疫情防控各項工作，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

同時，會議也要求，盡快恢復正常生產生活秩序，堅持科學精準防控，進一步優化調整防控措施，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

中央政治局部署優化防控 習近平要求糾正「一刀切」 減少影響經濟

路透社引述花旗集團首席中國經濟學家余向榮稱，本次會議看起來不那麼意識形態化，更務實，討論了實施「動態清零」的必要性和執行途徑。

他指出，中央再三強調防疫不能簡單化、一刀切，下一個關注的重點是地方政府的應對。由於地方防疫往往會過度，如果執行層面有所修正，將是事實上的放鬆。鑑於此，廣州和重慶的應對，可能透露全國政策導向。

廣州昨日新增逾2500宗本土感染個案，當地常住人口逾1800萬人，年度GDP超過28億元人民幣。作為集成電路半導體、電子製造企業集聚地的重慶，當日新增700多宗個案。

余向榮認為，現在就下結論說中國防疫政策實質性變化即將到來還為時尚早。他維持此前的基本判斷，即冬季防疫優化調整、準備工作推進，明年3月全國兩會之後迎來實質性放鬆。

昨日，國家衛健委官網還刊登文章，引述中國疾控中心研究員王麗萍說，優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

內地新增感染破萬宗 中疾控專家：優化防疫非放鬆 而是更精準

責任編輯：尹航

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