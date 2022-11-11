▲ 滑冰兄弟劉少林劉少昂改匈牙利國籍 其母確認入籍中國

還記得北京冬奧短道速滑賽場上的匈牙利兄弟嗎？匈牙利冰協表示，滑冰運動員劉少林、劉少昂申請變更國籍，已經獲批。匈牙利方面未有交代劉少林、劉少昂改成甚麼國籍，但兩人母親向傳媒確認，兩兄弟會入籍中國。劉少林、劉少昂曾為奧牙利隊奪得該國史上首面冬奧金牌，是次解約或需支付約3億匈牙利福林（約600萬港元）。

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匈牙利滑冰協會周四（10日）公佈消息，指協會已經同意短道速滑選手劉少林、劉少昂申請變更國籍，劉氏兄弟不再與協會簽訂備戰米蘭冬奧周期的合約。

匈牙利冰協於10月30日收到了劉少林、劉少昂申請變更國籍的書面聲明。劉氏兄弟表示，不打算與協會簽署2022年至2026年的體育合同，並申請更換國籍。根據國際滑冰聯盟規定，運動員變更國籍後12個月內，不能參加國際滑聯比賽。

匈牙利冰協又稱，劉少林、劉少昂沒有透露未來想代表哪個國家參賽，但協會主席（Lajos Kósa）向傳媒表示，應該是中國。內地《北京青年報》亦聯系到了劉氏兄弟母親，她明確答覆：「是的，入籍中國。」

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劉少林、劉少昂分別1995年及1998年生於布達佩斯，父親是中國人，母親是匈牙利人。兩兄弟2018年在南韓平昌冬奧帶領奧牙利隊，拿下男子5000米短道速滑接力金牌，是為匈牙利首面冬奧金牌。今年北京冬奧，劉少林獲得1面銅牌，弟弟劉少昂更獲1金2銅。

據悉，劉少昂曾多次表達對主教練張晶無條件信任，堅持跟隨他們的恩師訓練。中國國家體育總局9月底公佈新一期短道速滑國家集訓隊名單當中，主教練正是此前執教匈牙利國家隊的張晶，而劉氏兄弟今年8月已開始與張晶一起在中國訓練。

匈牙利冰協對劉氏兄弟離開表示遺憾，主席科薩稱這是一個巨大損失。根據兄弟與協會合同，兩人解約應支付賠償金，具體數額由獨立審計機構完成。科薩則透露，賠償金額約為每人1億到1.5億匈牙利福林（約200萬至300萬港元）。

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責任編輯：連兆鋒