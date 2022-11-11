內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業

國家衛健委今日發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精準做好防控工作的通知》，其中提到，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。另外，《通知》還提到工業園區、嚴禁隨意封控、加強疫苗接種等方面。A股旅遊板塊升。

取消入境航班熔斷機制

《通知》提出，取消入境航班熔斷機制，並將登機前48小時內2次核酸檢測陰性證明調整為登機前48小時內1次核酸檢測陰性證明。

明確入境人員陽性判定標準為核酸檢測Ct值<35，對解除集中隔離時核酸檢測Ct值35—40的人員進行風險評估，如為既往感染，居家隔離期間三天兩檢、賦碼管理、不得外出。

對入境人員，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

嚴禁隨意「靜默」管理

國家衛健委發布《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施 科學精准做好防控工作的通知》。其中提出，加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

調整密切接觸者的管理措施

《通知》提出，對密切接觸者，將「7天集中隔離+3天居家健康監測」管理措施調整為「5天集中隔離+3天居家隔離」，期間賦碼管理、不得外出。集中隔離醫學觀察的第1、2、3、5天各開展1次核酸檢測，居家隔離醫學觀察第1、3天各開展1次核酸檢測。

及時准確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。

《通知》提出，將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管控人員。原則上將感染者居住地以及活動頻繁且疫情傳播風險較高的工作地和活動地等區域劃定為高風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大；高風險區所在縣（市、區、旗）的其他地區劃定為低風險區。高風險區連續5天未發現新增感染者，降為低風險區。符合解封條件的高風險區要及時解封。

加快新冠肺炎治療相關藥物儲備

在藥物和治療方面，《通知》要求，加快新冠肺炎治療相關藥物儲備。做好供應儲備，滿足患者用藥需求，尤其是重症高風險和老年患者治療需求。重視發揮中醫藥的獨特優勢，做好有效中醫藥方藥的儲備。加強急救藥品和醫療設備的儲備。

加強醫療資源建設。制定分級分類診療方案、不同臨床嚴重程度感染者入院標準、各類醫療機構發生疫情和醫務人員感染處置方案，做好醫務人員全員培訓。做好住院床位和重症床位準備，增加救治資源。

「一企一策」「一園一策」制定疫情防控處置預案

落實企業和工業園區防控措施。各地聯防聯控機制要成立專班，摸清轄區包括民營企業在內的企業和工業園區底數，「一企一策」「一園一策」制定疫情防控處置預案。落實企業和工業園區疫情防控主體責任，建立從企業、園區管理層到車間班組、一線職工的疫情防控全員責任體系，細化全環節、全流程疫情防控台賬。嚴格返崗人員涉疫風險核查，確認健康後方可返崗。加強對關鍵崗位、關鍵工序員工的生活、防疫和輪崗備崗保障，完善第三方外包人員管理辦法，嚴格社會面人員出入管理。發生疫情期間，要全力保障物流通暢，不得擅自要求事關產業鏈全局和涉及民生保供的重點企業停工停產，落實好「白名單」制度。

責任編輯：尹航

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