酷似千與千尋「油屋」 杭州西湖網紅建築涉違建部分擬被沒收

因為酷似宮崎駿電影《千與千尋》裡的澡堂「油屋」，杭州西湖景區一處茶園邊的小樓成為網紅打卡點。不過該建築物涉嫌違建，景區執法部門擬予以沒收處理。

《澎湃新聞》報道，涉事建築位於杭州市西湖區下滿覺隴29號(原79號)，因酷似《千與千尋》裡的湯屋而走紅。社交平台上有不少推薦的貼文表示，「我不允許有人沒有見過滿覺隴湯屋的美！」、「湯屋與滿覺隴的桂花是絕配呀！」

針對湯屋涉嫌違建一事，西湖風景名勝區綜合行政執法隊副隊長趙丹表示，該建築是在合法部分的基礎上進行了擴建、增建，但由於其結構、受力體系非常複雜，所以調查、取證上耗費了較長時間。

通過調取地籍檔案比對、測繪、詢問走訪等調查取證，該部門確認房屋違建情況，違建建（構）築物計517.4平方米。趙丹稱，因為拆除違建部分可能嚴重影響原建築物安全和使用，決定對這部分進行沒收處理。

杭州西湖柳樹換月季惹議 景區連夜補種 市委書記致歉

據了解，該幢小樓的產權屬於西湖區滿覺隴村。據1997年村裡提交的關於要求領取集體土地使用證的申請，該處佔地300.5平方米，建築面積230平方米，經當時的區土地清查領導工作小組辦公室同意補辦用地手續。此後，滿覺隴村將該處出租，目前承租人為倪某某。

西湖景區官網顯示，倪某某在下滿覺隴29號擅自依托原承租房屋，通過加層改建等進行建設。據《城鄉規劃法》和《杭州市市區違法建築處置辦法》，擬對上述違法建（構）築物予以沒收處理。公示時間至11月14日。

趙丹稱，公示至今，產權人、承租方未提出異議，處罰決定生效後，該建築的合法部分由產權單位繼續使用，違建部分由西湖街道後續處理，用途由街道研究決定。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁