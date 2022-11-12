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內地本土感染連續兩日破萬 官媒：優化防控措施不是躺平

社會熱點 11:22 2022/11/12

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內地新增11,803宗本土病例，連續兩日破萬宗。廣東疫情未見回落，再多逾3,000宗本土個案，九成六患者來自廣州。在優化防控措施下，廣州調整密切接觸者和入境人員的隔離期限，强調科學精準做好疫情防控。另外，新華社發表時評指，優化防控並非「躺平」。

內地新增本土病例包括1,452宗確診及10,351宗無症狀感染，河南有2,164宗，內蒙古有1,278宗，重慶有1,241宗，北京有116宗。

廣東方面，單日新增3,756宗本土個案，廣州佔3,615宗。市衛健委副主任張屹表示，廣州疫情防控主戰場仍然在海珠區，全區18條街中大部分街道均發生疫情，防外溢工作艱巨，必須採取更堅決、更果斷措施，控制疫情傳播。

國務院昨（11日）公布20條優化措施後，廣州宣佈調整密切接觸者和入境人員的隔離期限至「5+3」；不再甄別密接的密接，對目前在隔的次密接者解除隔離。

內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業

一文看懂 市場解讀中央最新疫情防控論調（第二版）

廣州市疾控中心新聞發言人張周斌表示，除了上述調整，其他方面也將逐步落實。但針對目前疫情處置情況，接下來的挑戰比較大，尤其是針對風險區域的調整，需要流調人員更加認真、仔細、科學地完成現場的調查和勘察，再精準地劃定高低風險區域。

另外，新華社針對優化防控二十條發表時評稱，優化措施是穩中求進、走小步不停步、符合中國國情、更加科學精準的舉措。

文章指出，優化不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」。當前新冠病毒仍在持續變異，全球疫情仍處於流行態勢，國內新發疫情不斷出現。中國是人口大國，脆弱人群數量多，地區發展不平衡，醫療資源總量不足，一些地區的疫情還有一定規模。受病毒變異和冬春季氣候因素影響，疫情傳播範圍和規模有可能進一步擴大，防控形勢仍然嚴峻。

文章又重申，在落實各項防疫舉措的同時要加強分析研判，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法，高質量落實風險管控優化措施，以快制快處置突發疫情，以科學精準的舉措做好群眾生產生活服務保障。

責任編輯：易燕丹

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