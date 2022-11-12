天舟五號貨運飛船發射升空 2小時快速交會對接創世界紀錄（更新版）

天舟五號貨運飛船今（12日）早10時03分，由長征七號遙六運載火箭搭載，在海南文昌航天發射場發射升空。飛船進入預定軌道後，成功對接太空站組合體，實現兩小時自主快速交會對接，創世界紀錄。

（*更新：天舟五號成功對接太空站組合體）

據中國載人航天工程辦公室消息，天舟五號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板順利展開工作，發射取得圓滿成功。

飛船入軌後順利完成狀態設置，於12時10分採取自主快速交會對接模式，成功對接於太空站天和核心艙後向端口。交會對接完成後，天舟五號將轉入組合體飛行段。

此次任務中，首次實現兩小時自主快速交會對接，創造世界紀錄。這一技術突破對於提升中國空間交會對接水平，提升太空站任務應急物資補給能力具有重要意義。

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另外，天舟五號貨運飛船是中國太空站三艙建成後的首個來訪飛行器，首次與「T」字構型組合體實施對接，對接目標達80噸量級。這也是中國首次在太空站有人駐留情況下，實施貨運飛船交會對接，具備故障情況下手控遙操作交會對接任務備份能力，提高近距離交會過程可靠性。

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按照工程總體飛行任務規劃，太空站關鍵技術驗證及建造階段發射天舟二號至天舟五號4艘貨運飛船。天舟五號是本階段最後一艘執行應用性運輸任務的貨運飛船，首次具備2小時自主快速交會對接能力，實現中國航天技術的新突破。

天舟五號貨運飛船裝載了航天員系統、太空站系統、空間應用領域的貨物共計約5噸，攜帶補加推進劑約1.4噸，將為神舟十五號乘組3人6個月在軌駐留、太空站組裝建造和空間應用領域提供物資保障。

本次任務還搭載了3項試驗載荷，充分利用貨運飛船上行運力資源，支持開展空間科學與技術試驗，提高飛行任務綜合效益。

責任編輯：易燕丹

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