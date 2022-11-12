奶茶店先喊「歡迎光臨」再提顧客掃碼 被勒令停業惹議（有片）

黑龍江肇州縣一間奶茶店店員先説「歡迎光臨」，再提示掃描健康碼，被佯裝成顧客的市場監管局工作人員批評，並勒令奶茶店停業，引發熱議。官方經查通報，有關執法人員以檢查為名濫用職權，給予記過、批評教育等處分。

網傳閉路電視畫面顯示，奶茶店服務員對進店的顧客說「歡迎光臨，掃一下碼」，對方卻稱「說晚了，第一句就應該說掃碼」，並亮明身份稱是市場監管局工作人員，認定該奶茶店沒有嚴格執行掃碼、驗碼規定，勒令商家停業一天。隨後2名身穿制服的男子進店拿出封條，要求店員收拾離開。

事件在網上引發關注，評論認為奶茶店既不涉疫，又沒有違規，僅憑先說「歡迎光臨」就要被封一天，絲毫站不住腳。另有網民直言，這已經不是層層加碼、一刀切，而是典型的濫用職權。

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肇州縣政府表示，事件發生後，縣市場監督管理局王某某深刻認識到自身錯誤的嚴重性，已經當面向奶茶店經營者道歉，並取得諒解。

鑒於王某某等3名工作人員，在執法檢查過程中，執法不規範，方法簡單粗暴，態度生硬，以商家沒有第一時間要求掃碼為由故意刁難，以檢查為名濫用職權，依據相關規定，縣紀委監委給予王某某政務記過處分並建議調離執法隊伍；給予工作人員金某某、趙某批評教育處理。

另外，網傳影片中執法人員是假冒的消息，經與奶茶店老闆和門店店長核實，為不實信息。

責任編輯：易燕丹

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