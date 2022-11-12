國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，介紹優化調整疫情防控措施有關情況。國家衛健委新聞發言人米鋒在會上表示，措施並不是放鬆防控或「躺平」，而是為了進一步提升防控的科學性、精準性。

根據新公佈的20條優化防控措施，密切接觸者及入境人員的集中隔離及居家隔離由「7+3」縮至「5+3」、取消入境航班熔斷機制；對內整治「一刀切」式防控，禁隨意停工及靜默管理，重症不得拒診等。

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國家衛健委新聞發言人米鋒表示，二十條優化措施是對第九版防控方案的完善，不是放鬆防控，更不是放開、「躺平」，而是為了進一步提升防控的科學性、精準性，是為了最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

米鋒又指，要堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。要堅持科學精準，以快制快處置突發疫情，嚴防疫情外溢擴散和規模性反彈。要全力做好人民群眾生產生活服務保障，切實滿足疫情處置期間群眾基本生活和看病就醫等民生需求，解決好群眾的實際困難。要堅決克服簡單化、「一刀切」，堅決整治層層加碼，解決好群眾反映的問題。

責任編輯：易燕丹

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