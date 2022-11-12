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密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源

社會熱點 17:15 2022/11/12

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國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，國家疾控局副局長常繼樂在會上表示，密切接觸者的集中隔離及居家隔離由原來的「7+3」縮至「5+3」，將節省約30%的集中隔離資源。

常繼樂指出，今年初Omicron開始在內地流行，主要毒株是Omicron BA.1和BA.2。當時全國7個城市的試點結果顯示，密切接觸者的陽性感染者末次暴露後，5天內檢出陽性的比例是89.1%，7天是97.3%。所以第九版防控方案制定「7+3」管控措施。

到7、8月份，內地的主要流行株是Omicron BA.5和BA.5.2、BA.2.76。評估發現，密切接觸者3天內檢出陽性比例是81.4%，4天達到90.1%，5天達到94.5%，7天達到99.7%。當局根據這些結果，將隔離期限進一步優化到「5+3」。

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「這個過程聽起來少了2天集中隔離，這2天可以給我們省出約30%的集中隔離資源。」常繼樂還表示，因為奧Omicron的最長潛伏期是8天，所以採用的是「5+3」。

另外，常繼樂提到不再判定次密接的措施，稱評估發現，次密接的陽性檢出率很低，大概是3.1/10萬，也就是10萬個人裡面有3個人。通過及時判定並且管控密切接觸者，能夠降低次密接的陽性率。根據這個情況，次密接不去管、不去判，可以節約很多服務保障的資源。

責任編輯：易燕丹

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