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內地「雙十一」未公佈完整業績 但快遞量下跌兩成

社會熱點 14:59 2022/11/13

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在疫情和經濟下行壓力之下，內地剛剛過去的「雙十一」購物節較往年冷清。官方數據顯示，「雙十一」當天內地快遞業務量5.52億件，比去年下滑20.69%。有快遞業者吐槽，因為疫情封控，雙11業務量還沒有平日多。

國家郵政局昨日（12日）發布數據稱，11月1日至11日，郵政快遞企業共處理快遞包裹42.72億件，日均處理量是日常業務量的1.3倍。其中11月11日當天共處理快遞包裹5.52億件，是日常業務量的1.8倍。

國家郵政局並稱，目前除部分地區受疫情影響外，全國郵政快遞網路運行總體較為平穩。預計11月電商促銷季產生的郵件快件將在11月20日前基本完成投遞。

對此，「快遞觀察家」指出，2021年11月1日至16日，內地完成快遞業務量68億件，日均攬收超過4億件。其中，去年雙11當天攬收6.96億件，創歷史新高。今年雙11比去年下滑20.69%。

【中國經濟】上海前三季GDP按年跌1.4% 消費跌逾一成

報道指出，儘管雙11當天快遞量達到日常業務量的1.8倍，但受疫情等多方面因素影響，2022年雙11快遞業務量並未達到預期水準，全年的增速將創下新低。

報道引述一名快遞從業人員表示，對今年雙11的快遞人來講，就像「開盲盒」一樣，因為你永遠不知道明天會到多少貨。有的分撥儲備了大批車輛與增援人員，結果沒有派上用場，反而增加了運營成本。

此外，對於末端網點來說，因為疫情管控的區域即時變動，有的網點庫房處於管控區，有的快遞員則去不了庫房，甚至還有快遞員在送件的過程中被管控在社區內。

有快遞驛站經營者稱，自己臨時增加了送貨上門人手，結果區域內多個網點暫停，「雙11的業務量還沒有平日多」。

兩大電商平台龍頭天貓、京東今年甚至未公布成交總額。天貓僅表示與2021年持平，京東則稱「超越行業增速」。

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