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中疾控：未來不排除進一步調整隔離措施

社會熱點 15:22 2022/11/13

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內地上週五宣布調整隔離時長，之後，中疾控專家在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，未來不排除再對隔離措施進行進一步優化調整。

在昨日（12日）的國務院聯防聯控機制新聞發布會上，當被問及「此次防控措施的優化將多處集中隔離的要求進行了調整，是否意味著集中隔離的作用和必要性在降低？以後是否會逐步取消集中隔離這一做法」，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍回應稱，世衛組織宣布新冠疫情是「全球關注的公共衛生事件」仍未終止。對新冠病毒感染者的密接人員實施集中隔離，這個措施是切斷傳染病傳播途徑非常重要的環節，在近三年的抗疫實踐中發揮了非常重要的作用。

王麗萍表示，這次二十條優化措施對於密接、高風險區溢出的人員，以及結束閉環作業的高風險崗位從業人員，縮短了集中隔離期限，或者由之前的集中隔離調整為居家隔離或者健康監測，這樣的調整是基於我們對病毒新的特點，以及前期邊防控、邊研究、邊總結、邊優化的實踐，在基於數據、證據的基礎上做出的，並不是說集中隔離作用必要性在降低。

她表示，未來隨著病毒的不斷變異，對這個疾病的認識不斷深入，以及整個國內外疫情形勢變化，也不排除再對我國隔離措施進行進一步的優化調整。

密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源

責任編輯：尹航

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傳染病 疫情 中國疾病預防控制中心

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