稱和習近平「幾乎沒有誤解」 拜登：只需要弄清紅線是什麼

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他與中國國家主席習近平互相了解，幾乎沒有誤判，「只需要弄清紅線是什麼」。

綜合外媒報道，美國現任參議員馬斯托（Catherine Cortez Masto）在美國中期選舉中成功連任內華達州的參議員，讓民主黨保持對美國參議院的控制。

在印尼峇里島20國集團（G20）峰會與習近平會晤之前，拜登在柬埔寨首都金邊表示：「我感覺很好，我對接下來幾年時間很期待。我知道我的立場會變得更強而有力。」這將讓他與中國國家主席習近平舉行關鍵會談中處於更有利的位置。

拜登說，「我認識習近平，他也認識我。」他並補充，「我們幾乎沒有誤解。我們只需要弄清楚紅線是什麼。」

他說，「我們的立場從來沒有任何誤判。我認為，這對我們的關係至關重要。」

拜登與習近平將於周一（14日）在印尼舉行的二十國集團峰會期間見面，這將是拜登擔任總統以來兩人首次會面。

拜登上周三（9日）已表示，在和習近平對話時不會做任何根本性讓步，他會向對方表達美國與中國競爭但不衝突的立場，明確劃出雙方的紅線，了解雙方的關鍵利益。

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責任編輯：袁瑋婧