  • 25°C
香港時間 : 20221113日 (週日) 18:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尹力接替蔡奇任北京市委書記 公衛專家背景受關注

國情動向 17:42 2022/11/13

分享：

分享：

新華社公布，中共中央決定蔡奇不再兼任北京市委書記、常委、委員職務，尹力兼任北京市委委員、常委、書記。

今日稍早，新華社公布，日前，中共中央決定：尹力同志不再兼任福建省委書記、常委、委員職務，周祖翼同志任福建省委委員、常委、書記。

今年60歲的尹力，山東濟南人，畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位。

尹力是公共衛生專家

2002年到2003年尹力赴美國哈佛大學公共衛生學院作訪問學者。SARS疫情爆發後，他回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生事業建言獻策。

後來他又出任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長。

尹力曾在國務院研究室工作，後來曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衞計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任福建省委書記。二十大尹力又升任政治局委員。

57歲的周祖翼是浙江人，畢業於浙江大學地質學系，1989年在上海同濟大學獲理學博士學位後留校任教。

周祖翼曾任同濟大學海洋與地球科學學院院長，校黨委副書記，2008年11月任上海市委組織部副部長，3年後重回同濟大學任職黨委書記，明確爲副部長級。2014年8月，他調任中央組織部，任部務委員（副部長級）兼幹部二局局長，2016年10月任中央組織部副部長，2019年任中央編辦主任，晉升為正部級，今年5月擔任人社部部長。

責任編輯：袁瑋婧

 

開啟hket App，閱讀全文
傳染病 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 博士 新華社 蔡奇 沙士 政治 俄羅斯

下一篇文章

稱和習近平「幾乎沒有誤解」 拜登：只需要弄清紅線是什麼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

解振華：中美在氣候問題上的聯繫從來沒中斷
解振華：中美在氣候問題上的聯繫從來沒中斷
白宮：拜登與習近平下周一在印尼峇里會晤
白宮：拜登與習近平下周一在印尼峇里會晤
白宮：拜登將向習近平提出北韓問題
白宮：拜登將向習近平提出北韓問題
【習拜會】外交部宣布習近平將赴印尼出席G20 會晤拜登
【習拜會】外交部宣布習近平將赴印尼出席G20 會晤拜登
李克強金邊晤李顯龍 冀增兩國直航航班便利人員往來
李克強金邊晤李顯龍 冀增兩國直航航班便利人員往來
【中美角力】據報美國按涉疆進口禁令扣押逾千批中國太陽能組件
【中美角力】據報美國按涉疆進口禁令扣押逾千批中國太陽能組件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款