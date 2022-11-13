尹力接替蔡奇任北京市委書記 公衛專家背景受關注

新華社公布，中共中央決定蔡奇不再兼任北京市委書記、常委、委員職務，尹力兼任北京市委委員、常委、書記。

今日稍早，新華社公布，日前，中共中央決定：尹力同志不再兼任福建省委書記、常委、委員職務，周祖翼同志任福建省委委員、常委、書記。

今年60歲的尹力，山東濟南人，畢業於山東醫科大學，在俄羅斯獲得醫學博士學位。

尹力是公共衛生專家

2002年到2003年尹力赴美國哈佛大學公共衛生學院作訪問學者。SARS疫情爆發後，他回國擔任衛生部辦公廳副主任，並以專家身份參加時任總理温家寶主持召開的座談會，為疫情防控和公共衛生事業建言獻策。

後來他又出任衛生部國際合作司司長、世界衛生組織執委會副主席、衛生部辦公廳主任，2008年升任衛生部副部長。

尹力曾在國務院研究室工作，後來曾任衛生部副部長、國家食品藥品監督管理局局長、國家衞計委副主任，2015年空降四川擔任省委副書記，翌年升任省長，2020年11月擔任福建省委書記。二十大尹力又升任政治局委員。

57歲的周祖翼是浙江人，畢業於浙江大學地質學系，1989年在上海同濟大學獲理學博士學位後留校任教。

周祖翼曾任同濟大學海洋與地球科學學院院長，校黨委副書記，2008年11月任上海市委組織部副部長，3年後重回同濟大學任職黨委書記，明確爲副部長級。2014年8月，他調任中央組織部，任部務委員（副部長級）兼幹部二局局長，2016年10月任中央組織部副部長，2019年任中央編辦主任，晉升為正部級，今年5月擔任人社部部長。

責任編輯：袁瑋婧