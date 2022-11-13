【雙十一】服裝品牌波司登被質疑先漲價再打折 引發爭議

有網民質疑，波司登 （03998） 旗艦店一件羽絨服先提價再打折，「雙十一」到手價格僅比平時便宜0.28元（人民幣，下同）。監管部門查證表示，未發現存在「先漲價後再降價」的行為欺騙消費者。

據內媒報道，有網民發現，波司登旗艦店一件羽絨服在9月時，用優惠券後價格是979.28元，可雙十一預售期間，該款羽絨服的價格提升至1349元，券後支付價格為979元。波司登官方客服回應指，因店舖活動力度不一樣，價格會變化，不超過衣服的吊牌價即為合理。

11日，江蘇省常熟市市場監督管理局發布情況通報。通報顯示，前述羽絨服今年6月起在天貓旗艦店銷售，首筆成交定單標注價為1499元，疊加各種優惠措施後到手價為969.61元。該款羽絨服在6月9日至10月24日20時之前標注單價均為1499元，此期間疊加各種優惠措施後實際支付金額最低為939.81元。

天貓「雙十一」活動報名規則要求「最低標價的基礎上讓利10%」，以此款羽絨服的吊牌價計算，即1349.1元，該款羽絨服實際顯示標注單價為1349元，符合要求。活動期間，疊加各種優惠措施後，消費者實際支付金額最低為904.6元。

根據上述證據，常熟市市場監督管理局未發現於此款羽絨服存在「先漲價後再降價」的行為欺騙消費者。

責任編輯：尹航

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