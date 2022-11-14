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人幣中間價大幅上調逾千點 在岸價升破7.03

經濟脈搏 09:25 2022/11/14

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週一人民幣兌美元中間價報7.0899，創9月27日以來新高；較上日調升1008點，升幅創2005年匯改以來最大單日漲幅。在岸價16:30收盤報7.0378，較上一交易日上漲728點。

上週五內地公佈疫情防控優化措施，提振市場情緒，人民幣收盤大漲，提振今日中間價表現。

隨後，在中間價的帶動下，人民幣在岸價開盤繼續上周五的升值勢頭，一度升破7.03關口。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣同樣走高，一度收復7.02關口。

興業研究最新觀點稱，本輪人民幣反彈預計將延續1至3個月，屬於修復高估趨勢中的反彈波段，本輪修復高估還未完成。從上一輪（2018年到2019年）修復高估的經驗來看，人民幣匯率逆勢反彈的最大幅度約在4.3%至4.6%。

另外，人行、銀保監會公布16條金融措施，包括穩定房地產開發貸款投放、支持房企發債、鼓勵機構重點支持優質房企、支持各地合理決定貸款利率政策下限等。

美國方面，美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）周日表示，儘管上周消費者價格方面傳出了好消息，但在美聯儲停止加息之前，「還有很長的一段路要走。」

責任編輯：尹航

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