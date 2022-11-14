【G20】習拜會今下午登場 拜登將在今晚召開記者會

中國國家主席習近平和美國總統拜登今日（11月14日）在印度尼西亞峇厘島面對面會晤。這將是拜登上任以來首次和習近平見面。據媒體消息指，兩人將於下午5點半會面，會面可能將持續幾小時。

白宮星期天發表聲明說，拜登在與習近平及印尼總統佐科會面後將發表講話並回答媒體問題。峇里島與香港沒有時差。

綜合路透社、法新社和彭博社報道，台海和平、俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭以及朝鮮的核野心，將是拜登的首要議程。

不具名白宮高官今日透露，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通，這次兩國領導人的會談也得到了廣泛的支持。

這些官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，他們所做的一切都是為了確保競爭不會演變成衝突。



美國國家安全顧問沙利文昨日稱，習拜會可能長達「幾個小時」。

這次會晤是拜登去年1月接任美國總統以來，首度與習近平「面對面」會面。不過從拜登上任以來，兩位元首已五度進行視訊與電話通話。

▲ 習拜會今下午5點半登場

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自從美國眾議院議長佩洛西今年8月到訪台灣、北京提高對台灣施加軍事壓力後，中美關係又進一步惡化。



此外，美國民主黨在中期選舉的表現優於預期，拜登昨日在柬埔寨金邊表示，這讓他與習近平會晤時有「更強的底氣」。這意味著拜登處理外交事務時有更多回旋余地。

責任編輯：李冰琪