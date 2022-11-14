【G20】習拜會登場 地點曝光中美各有9人與會

中國國家主席習近平抵達印度尼西亞峇里，和美國總統拜登於下午5點半面對面會晤。這是拜登上任以來首次和習近平見面。據美國國家安全顧問沙利文指，兩人會面可能將持續幾小時。

白宮發表聲明說，拜登將於晚上9時30分舉行記者會並接受提問。

央視播出兩人會晤的地點畫面，會議現場布置中美代表團對放的兩張長桌，主位除習近平、拜登外，在習、拜兩人左右還各安排了8張椅子，顯示雙方團隊包括拜、習，各有9人上桌。

據悉，習近平下榻於五星級酒店Mulia resort，拜登將登門拜訪，兩人於該地舉辦面對面會談。

綜合路透社、法新社和彭博社報道，台海和平、俄烏戰爭以及朝鮮核問頭，將是拜登的首要議程。白宮早前表示，會議不太可能產生聯合聲明。

不具名白宮高官透露，拜登將尋求為兩國關係奠定基礎，以負責任和務實的態度加強溝通，這次兩國領導人的會談也得到了廣泛的支持。

這些官員稱，這次的會面本身就有助於與北京恢復更正常的溝通，他們所做的一切都是為了確保競爭不會演變成衝突。

這次會晤是拜登去年1月接任美國總統以來，首度與習近平「面對面」會面。不過從拜登上任以來，兩位元首已五度進行視訊與電話通話。

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此外，美國民主黨在中期選舉的表現優於預期，拜登昨日在柬埔寨金邊表示，這讓他與習近平會晤時有「更強的底氣」。這意味著拜登處理外交事務時有更多回旋余地。

責任編輯：李冰琪