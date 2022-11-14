一文看懂 中國駐英美澳使館調整赴華人員防控措施

內地上週五宣布優化防控措施，將調整入境人員隔離天數為「5+3」後，中國駐多國大使館發布通知落實。
駐美大使館：取消檢測結果不確定等人員健康碼申請額外要求
- 搭乘自美始發赴華直航航班乘客須在登機前48小時內完成1次核酸檢測，憑此次檢測陰性證明申請健康碼。美國境內合法檢測機構出具的核酸檢測證明均可接受。
- 自美始發經第三國（地區）轉機，或自第三國（地區）始發經美轉機赴華乘客，可根據自身行程在中轉地或始發地中任一地按要求完成核酸檢測、申請健康碼，轉機乘客僅須在最後中轉地登機時（即乘赴華航班時）確保健康碼仍在有效期即可。
- 取消對有既往感染史、密切接觸者、有疑似症狀、檢測結果不確定等人員的健康碼申請額外要求。
明明陰性卻報陽性 內蒙古一核酸機構錯報檢測結果 警方介入
駐英使領館：進一步簡化自英國赴華人員健康碼申請流程
- 所有人員在最後入境航班登機前48小時內進行1次核酸檢測，並憑陰性報告申領健康碼。赴華人員可在始發地或中轉地選擇一地進行入境航班登機前48小時內的核酸檢測，中轉時無需二次檢測、二次申碼。相關航司憑有效健康碼驗放乘客，不再查驗發碼地。
- 獲得核酸檢測報告後，中國公民通過「防疫健康碼國際版」微信小程序申請，非中國公民通過健康聲明書網頁版申請。申報時只需上傳核酸檢測報告、機票行程單和護照信息頁，其它資料無需提供。
- 取消對既往感染史、有疑似症狀、密切接觸者、檢驗結果「不確定」、「灰區」等人群的其他防控要求。上述人員均按照普通人員要求，憑登機前48小時內一次核酸檢測陰性報告申請健康碼。
國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準
密接隔離改為「5+3」 國家疾控局：將節省30%隔離資源
駐加拿大使館：
- 所有乘坐自加拿大赴華航班人員（含既往感染人員）只需在登機前48小時內進行1次核酸檢測，憑陰性證明申領綠色健康碼。航空公司將嚴格查驗，無綠色健康碼將不能登機。
- 中轉赴華人員可在始發地或中轉地任擇一地進行1次核酸檢測，但時限要求為赴華航班登機前48小時以內。
- 關於登機前的核酸檢測，須在當地衛生部門認可的檢測機構完成。不能以快速試劑盒取代實驗室檢測採樣。
駐澳洲大使館：
- 所有乘機人員須在航班起飛前48小時內進行一次核酸檢測。
- 乘客在健康碼申請系統的「檢測機構」項下，選擇所做核酸檢測所在州（領地）的中國駐澳使領館並提交。如符合要求，使領館將核發綠色健康碼。如無健康碼，不允許登機。
- 有既往感染史人員、密切接觸者或有疑似症狀人員可參照針對所有乘機人員的檢測要求進行核酸檢測並申請健康碼，無需再進行初審流程。
- 如需中轉回國，可在始發地或中轉地選擇一地進行核酸檢測並上傳至當地使領館申請健康碼。該檢測需在赴華航班起飛前48小時內完成。
責任編輯：尹航
緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道