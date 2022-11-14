李顯龍原則支持中國申請加入CPTPP 但須先做這些事

中國申請加入美國退出的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP），新加坡總理李顯龍表示，新加坡原則上支持。但李顯龍強調，中國加入CPTPP前，必須先和CPTPP一些成員國解決雙方分歧。

新加坡《聯合早報》報道，李顯龍周日（14日）結束訪問柬埔寨時回應傳媒提問，稱中國申請加入CPTPP結果尚未出爐。他稱，新加坡原則上支持中國加入CPTPP的意願。「當然，中國要達到CPTPP所有成員必須達到的高標準，這是中國和CPTPP所有成員之間必須確立和處理的。」

CPTPP前身是美國奧巴馬政府時期牽頭成立的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），由美國與澳洲、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡及越南12國組成，不包括亞洲最大經濟體中國。但美國在特朗普執政下退出TPP，其餘11國則將協定演變為CPTPP。中國去年正式申請加入CPTPP。

新加坡今年擔任CPTPP輪值主席國。李顯龍表示，CPTPP是一項開放和包容的協議，歡迎任何一方表達想加入的意願，但中國要加入CPTPP，須獲得所有現有成員一致同意，中國因此必須與個別成員接觸和對話，解決彼此間可能存在的任何問題。

李顯龍也提到，從新聞報章報道中，就能知道中國與一些CPTPP國家存在一些問題。只有當中國完成上述程序，才能邁向下一步。

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責任編輯：連兆鋒