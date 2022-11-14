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無視中央20條？黑龍江這地因1例封3天引爆輿論

社會熱點 13:08 2022/11/14

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無視中央20條？黑龍江這地因1例封3天引爆輿論

政令不出中南海？內地優化防疫措施，國務院推出20條新規，整治各地方政府層層加碼、一刀切亂象，嚴禁隨意封控等，話音剛落，黑龍江即有一地做法引起爭議。黑龍江鐵力市因為發現1宗陽性個案，宣佈全市封控3天。鐵力市當局還稱，具體靜默多少天不清楚。輿論直呼：「國務院20條對黑龍江無效！」

內地傳媒報道，鐵力市周日（13日）通報，前一天在核酸檢測中發現1例初篩結果陽性人員，為快速阻斷疫情傳播防止外溢，鐵力市疫情防控指揮部決定，自2022年11月13日0時起，在鐵力全域內實行3天臨時性管控措施。

管控期間，所有城鄉居民非必要不離鐵力區域，確需離開的，須持24小時核酸陰性證明，經市疫情防控指揮部按程序審批。鐵力區域內私家車暫停上路，公交車、出租車暫停營運。經營場所和公共場所一律暫停營業。暫停舉辦大型會議、演出、培訓、農村集市等活動，喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。

鐵力周一（14日）最新通報，13日新增初篩陽性人員2例，為集中隔離篩查發現，系11月12日無癥狀感染者的密切接觸者。

鐵力市疾病預防控制中心工作人員表示，目前全市靜默，具體幾天不清楚，勸返抵達該市人員。

國務院上周發佈優化疫情防控20條，其中第16條表明：加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度。地方黨委和政府要落實屬地責任，嚴格執行國家統一的防控政策，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為，加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

條文還強調：發揮各級整治層層加碼問題工作專班作用，高效做好舉報線索收集轉辦，督促地方及時整改到位。衛生健康委、疾控局、教育部、交通運輸部等各行業主管部門加強對行業系統的督促指導，加大典型案例曝光力度，切實起到震懾作用。

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責任編輯：連兆鋒

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