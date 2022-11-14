【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）

中國國家主席習近平今日（14日）下午與美國總統拜登在印尼峇里島會晤。這是拜登上任後，中美領導人的首次面對面會談。今次「習拜會」歷時3小時12分鐘。

「習拜會」今日傍晚5時36分開始，8時48分結束。習近平在會面開場致辭時稱，他願就中美關係、戰略性問題，以及重大全球問題與拜登坦誠交換意見，令兩國關係重回正軌。拜登則稱美中可控制分歧、防止衝突，並在氣候等領域合作。

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新華社報道，習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本著對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

習近平介紹了中國共產黨第二十次全國代表大會（中共二十大）主要情況和重要成果，指出，中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。

習近平指出，世界正處於一個重大歷史轉折點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。應該從這個高度看待和處理中美關係。中美關係不應該是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。

習近平：中方反對把經貿科技交流政治化、武器化

他說，我高度重視總統先生有關「四不一無意」的表態。中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。雙方應該堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿著正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

報道指，習近平系統闡述了台灣問題由來以及中方原則立場。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！我們希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。總統先生多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將承諾落到實處。

習近平又指出，美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情。任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善。對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流。所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。

習近平強調，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。任何時候世界都有競爭，但競爭應該是相互借鑒、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鉤斷鍊」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。中方反對把經貿科技交流政治化、武器化。當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。中美兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益。全球經濟疫後復蘇、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作，這還是共同利益。雙方應該相互尊重，互惠互利，著眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。

據報道，拜登表示，我同習近平主席相識多年，保持著經常性溝通，但無論如何也代替不了面對面的會晤。美中作為兩個大國，有責任保持建設性關係。美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要。我願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。美方也無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登表示，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要。美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取儘早達成一致。美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。

報道指，兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，開展經常性磋商。同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調。同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會取得成功。雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致。同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題。同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平指出，面對烏克蘭危機這樣的全球性、複合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟同俄羅斯開展全面對話。

兩國元首都認為，會晤是深入坦誠和建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識，採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道。兩國元首同意繼續保持經常性聯繫。

白宮：拜登對中國的非市場經濟做法提出擔憂

白宮新聞稿表示，兩位領導人坦率地談到彼此在一系列問題上的優先事項和意圖。



在台灣問題上，拜登詳細闡述美國的一中政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀。他也稱，維護台海和平穩定符合世界利益。拜登提出，美國反對北京對台灣採取脅迫和日益咄咄逼人的行動，並指這破壞了台海和更廣泛地區的和平與穩定，並危及全球繁榮。拜登總統還對中國的非市場經濟做法提出了持續的擔憂，指這些做法損害了美國工人和家庭以及世界各地的工人和家庭。

兩位領導人就主要的地區和全球挑戰交換了意見，拜登提到了俄羅斯對烏克蘭發動殘酷的戰爭，以及俄羅斯不負責任的核威脅。

白宮指出，拜登總統和習主席重申他們一致認為永遠不應該打核戰爭，也永遠打不贏核戰爭，並強調他們反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。

拜登也對北韓的挑釁行為表達關切，指出國際社會所有成員都希望鼓勵北韓採取負責任的行動。他還強調，美國對保衛印太盟友的承諾堅如磐石。

新聞稿稱，兩國元首一致同意國務卿布林肯將訪華，跟進討論元首會晤成果。

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責任編輯：陳建錫