王毅稱習拜會達預定目的 中方在兩問題上劃清了紅線

中美領導人會面昨（14日）晚結束後，與會的國務委員兼外長王毅向媒體介紹情況，他指會面意義重大、引領未來，雙方明確了防止中美關係脫軌、共同確立戰略性框架，並啟動進程落實領導人共識。他特別提到，在不得顛覆中共領導和中國社會主義制度、不支持台獨兩大問題上，習近平向拜登劃清了紅線。

王毅指，兩國領導人今次就事關中美關係以及世界和平發展前景的重大問題進行了坦誠深入、建設性、戰略性溝通。會晤持續了3個多小時，超過商定的時長。內容豐富，談到了各自內外政策、中美關係、台灣問題、各領域對話與合作、重大國際地區問題等5方面議題，覆蓋了當前最緊迫的地區和全球性問題。

習近平主席介紹了中共二十大的主要成果和重大意義，強調黨和政府的內外政策公開透明，表示中美關係不應是你輸我贏、零和博弈，兩國應正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗的交往基調。拜登總統則介紹了美國中期選舉情況，表示不尋求改變中國制度，不打「新冷戰」，無意圍堵中國。

在回應媒體提問時，王毅透露習近平在會上為中美關係劃下了哪些紅線：

台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是美國不能也不應逾越的紅線。 中方要求美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報規定，履行不支持台獨”的承諾，停止虛化掏空一中政策，約束制止台獨分裂言行，不要讓局勢發展到不可收拾的地步。

中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同。 中國共產黨領導和中國社會主義制度，得到14億人民擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。 企圖顛覆中國共產黨領導和中國社會主義制度，那就踩了底線、越了紅線，動搖了兩國關係的根基。

在其他重要議題上，王毅又指，習近平表明經貿關係本質是互惠互利，打貿易戰、科技戰，強推「脫鉤斷鍊」是違反市場經濟原則，如果美方在「脫鉤」這個問題上一條道走到黑，最終將搬起石頭砸自己的腳。雙方也就俄烏問題交換了意見，習重申了核武器用不得，對話談判，和平解決是當務之急。

【習拜會】會晤逾3小時 習近平：推動中美關係重回正軌（更新版）

責任編輯：陳建錫