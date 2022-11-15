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習近平晤馬克龍 冀中法雙邊關係行穩致遠

國情動向 10:00 2022/11/15

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國家主席習近平今日（15日）上午在印尼峇厘島會見法國總統馬克龍。習近平指，作為世界多極化格局中的兩支重要力量，中法、中歐應該堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠。習又提倡中法深化務實合作，挖掘科創等領域的合作潛力，呼籲法方為中企提供更公平環境。

習近平指，過去3年，我們通過各種方式密切溝通，使中法關係保持了積極發展勢頭，兩國重要合作取得積極進展。當前，世界進入新的動盪變革期。作為世界多極化格局中的兩支重要力量，中法、中歐應該堅持獨立自主、開放合作的精神，推動雙邊關係在正確軌道上行穩致遠，為世界注入穩定性和正能量。

中國堅定不移推進高水平對外開放，努力推進中國式現代化，將為包括法國在內的世界各國提供新機遇。雙方要深化務實合作，推動傳統領域不斷取得新進展，積極挖掘綠色能源、科技創新等領域合作潛力。希望法方為中國企業在法國發展提供更加公平、公正、非歧視的營商環境。

中歐經濟為共生關係，應共同維護全球產業鏈

習近平強調，經過多年發展，中歐已經形成強大的經濟共生關係。雙方應該擴大雙向貿易和投資，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，維護國際經貿規則和秩序。希望法方推動歐盟繼續奉行獨立和積極的對華政策。中方願同法方一道，支持印尼主席國工作，推動二十國集團峇厘島峰會取得成功，加強在應對氣候變化、生物多樣性保護等方面溝通協作，共同維護真正的多邊主義，應對糧食安全、能源安全等全球性挑戰，破解可持續發展難題。

馬克龍表示，熱烈祝賀習近平主席連任中共中央總書記，祝賀中共二十大取得圓滿成功。法中兩國都致力於促進全球和平發展，促進世界經濟繁榮。中國式現代化發展模式令人欽佩。法方秉持獨立外交，反對陣營對抗。面對當前動盪國際形勢，法方希望同中方繼續秉持相互尊重、平等互惠精神，密切高層往來對話，深化經貿、航空、民用核能等領域合作，歡迎中國企業赴法國開展合作。法方願同中方加強多邊溝通協作，積極促進歐中對話合作。

雙方就烏克蘭局勢交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭危機上的立場明確一貫，主張停火、止戰、和談，中方也將繼續以自己的方式發揮建設性作用。

責任編輯：陳建錫

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