內地10月零售、工業、固投數據均遜市場預期

國家統計局今日（15日）公布內地10月份國民經濟運行情況，規模以上工業增加值按年增長5.0%，社會消費品零售總額按年下跌0.5%，1至10月份城鎮固定資產投資按年增長5.8%，均差於市場預期。房地產領域數據仍表現欠佳，前10月商品房銷售面積、金額各跌逾兩成，投資現自2020年2月後最大跌幅。

｜今值｜預期｜前值

工業｜+5.0%｜+5.2%｜+6.3%

零售｜-0.5% ｜+1.0%｜+2.5%

固投｜+5.8%｜+5.9%｜+5.9%

10月份全國規模以上工業增加值按年增長5.0%，比三季度加快0.2個百分點；按季增長0.33%。分門類看，採礦業增加值增長4.0%，製造業增長5.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.0%。高技術製造業增加值按年增長10.6%，比上月加快1.3個百分點。

1至10月份全國規模以上工業增加值按年增長4.0%，比1至9月份加快0.1個百分點。

10月份社會消費品零售總額40271億元（人民幣，下同），按年下跌0.5%，按月下跌0.68%。按消費類型分，商品零售36171億元，按年增長0.5%；餐飲收入4099億元，下跌8.1%。1至10月份社會消費品零售總額360575億元，按年增長0.6%，比1至9月份回落0.1個百分點。

1至10月份全國固定資產投資（不含農戶）471459億元，按年增長5.8%，比1至9月份回落0.1個百分點。分領域看，基礎設施投資按年增長8.7%，製造業投資增長9.7%，房地產開發投資下跌8.8%。全國商品房銷售面積111179萬平方米，按年下跌22.3%；商品房銷售額108832億元，下跌26.1%。

國統局指，國民經濟總體經受住了多重超預期因素的衝擊，但國際環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復尚不牢固。下階段要堅持穩中求進，科學高效統籌疫情防控和經濟社會發展，著力擴大有效需求，深化供應側改革，持續穩就業穩物價穩預期，激發市場活力，鞏固經濟恢復向好基礎，力爭實現更好發展結果。

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責任編輯：陳建錫