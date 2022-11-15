10月經濟數據出爐 疫情擾動下料幣策仍要保持寬鬆

內地公佈10月經濟數據，工業、消費、投資全面遜預期。分析指，多地持續疫情再次打擊內需，疲弱的內外需令中國經濟復甦之路再遇坎坷。不過，在防疫措施調整、穩地產等政策支持與「以我為主」的貨幣政策配合下，料四季度消費和投資出現改善。

（更新於12:10新增更多觀點）

國內經濟主要矛盾還是有效需求不足

凱投宏觀認為，疫情干擾在未來一年仍將是反覆出現的問題。中國經濟還將繼續面臨全球需求降溫和房地產市場困境的不利影響。政策層正加大對地產板塊的支持力度，但由於市場對房地產市場和整體經濟的信心仍較低，認為仍需採取更多政策措施，以重振低迷的信貸增長。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，受疫情多發和外需趨弱影響，10月經濟活動有所放緩，零售銷售按年再度轉負。經濟面壓力可能促成過去數日新政策的出台。隨著政策寬鬆，高頻數據顯示本週經濟活動已改善。展望未來，市場重點關注政策面動向。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，10月消費、投資增速出現不同程度放緩，需求復甦滯後于生產供給，反映目前國內經濟主要矛盾還是有效需求不足。其中，消費領域，非必需品、餐飲等服務、房地產及上下游商品需求繼續構成拖累；基建、製造業投資理想，房地產投資繼續構成拖累。

接下來政策中心在於提升防疫精準度，紓困並且加大薄弱環節和重點領域融資支持，促進就業。同時，落實好穩樓市政策，因城施策，促進樓市加快回穩。這需要多部門政策協調配合，總量貨幣信貸適度增長，注重政策質效，兼顧內外均衡。

料四季度消費和投資繼續邊際改善

中國首席經濟學家論壇理事王軍指出，生產和需求兩端均較為疲弱。外需走弱導致出口出現超預期快速回落，內需不足拖累進口增速。外部方面，在美聯儲持續激進加息預期下，全球經濟衰退風險上升導致外需走弱。

王軍表示，近期中國宏觀經濟基本面發生幾個重大調整和變化，11月初內外部制約經濟增長點幾大重要風險點均出現明顯好轉，優化疫情防控20條、穩地產的第二枝箭和金融支持16條、美國通脹超預期回落帶動美聯儲加息節奏放緩，人民幣單邊貶值的趨勢也得以迅速扭轉。相信在「以我為主」的貨幣政策配合下，四季度消費和投資有望繼續邊際改善，會有比三季度更好的表現。

華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，中國經濟還是弱，一方面出口下滑，另外10月份疫情對經濟影響較大，所以經濟層面內在壓力仍不小。貨幣政策依然要保持寬鬆。

屈慶表示，防疫政策雖然優化，還是要管控，只是更科學。最近疫情又嚴重，對經濟還是有壓力，包括房地產，雖然有刺激，但老百姓的房地產需求沒起來。

內地10月份規模以上工業增加值按年增5%，社會消費品零售總額按年跌0.5%，1至10月份城鎮固定資產投資按年增5.8%，均差於市場預期。官方指，當月國民經濟經受住多重超預期因素衝擊，持續保持恢復，要科學高效統籌疫情防控和經濟發展，著力擴大有效需求，穩就業穩物價，激發市場活力。

內地10月零售、工業、固投數據均遜市場預期

內地10月青年人失業率達17.9%持平上月

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道