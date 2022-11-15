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國統局：10月經濟恢復受國內外因素衝擊放緩 樓市下行持續

經濟脈搏 11:06 2022/11/15

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國務院新聞辦舉行新聞發布會，國家統計局官員解讀10月份經濟數據指，全球經濟下行風險上升、國內防控壓力較大，疊加需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，當月經濟恢復有所放緩，房地產市場下行趨勢持續。但中國經濟頂住壓力，長期向好不變，隨著各項穩經濟政策顯效發力，經濟有望逐步恢復。

國統局發言人付凌暉分別回應了針對工業、零售、房地產市場投資數據等的提問，他承認疫情等因素對經濟影響在加大。工業方面增速有所放緩，但是整體持續恢復態勢沒有改變，他提出工業生產保持恢復、裝備製造業支撐作用比較明顯、高技術製造業增勢較好、綠色智能發展帶動持續顯現等數據特點，強調盡管存在不少制約因素，但中國工業體系完整、規模優勢明顯，下階段要落實好各項促進工業經濟發展措施，推動工業生產持續向好，保持穩定發展。

零售方面受到一定衝擊，尤其是部分服務性消費整體放緩，同時居民基本生活消費得到保障，網上零售對市場銷售的帶動作用持續顯現，一定程度上支撐了消費。下階段情對零售的影響仍會存在但隨著各項促消費政策逐步實施，隨著經濟逐步恢復、居民就業改善、收入增加，消費保持恢復態勢值得期待。

房地產方面各地積極推進因城施策，支持剛性和改善性合理住房需求，加大保交樓力度，效果逐步顯現，前10月商品房銷售額、房屋竣工面積的下跌幅度持續收窄。整體看，房地產市場出現了一定積極變化，但下行態勢還在持續，下階段還是要堅持房住不炒定位，積極推進購租並舉，支持剛性和改善性住房需求。

財新中國10月服務業PMI降至48.4遜預期 為6月以來最低

【中國經濟】上海前三季GDP按年跌1.4% 消費跌逾一成

對有媒體提問，近期疫情反彈，對四季度經濟運行會帶來哪些影響？會否影響年度目標實現？付凌暉指，盡管今年來中國經濟面臨不少超預期因素影響，但是在一系列穩經濟政策作用下，經濟頂住壓力持續恢復。他提出多項數據指，中國經濟韌性強、內需拉動有望增強、重點行業帶動有望繼續發揮，以及創新引領作用持續顯現，強調外部衝擊是階段性的，不會改變中國經濟持續發展大趨勢，在各項政策措施作用下，國民經濟將繼續保持穩定恢復態勢。

李克強：政策工具支持重大項目建設 促消費恢復成主拉動力

事關穩經濟大盤 內媒：需迫切解決進一步激發消費市場活力

責任編輯：尹航

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