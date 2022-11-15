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習近平G20領導人峰會講話：堅持發展優先 反對小圈子

國情動向 13:38 2022/11/15

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國家主席習近平今日（15日）出席二十國集團（G20）領導人峰會並發表講話指，當今全球疫情反覆延宕、地緣政治緊張、糧食和能源等多重危機疊加，各國應求同存異，堅持發展優先，不搞封閉排他「小圈子」。他提出繼續深化抗疫國際合作、維護多邊貿易體制，以及取消對相關科技合作的限制

習近平指，當今世界正在經歷百年未有之大變局，人類發展面臨重大挑戰，各國要樹立人類命運共同體意識，倡導和平、發展、合作、共贏，讓團結代替分裂、合作代替對抗、包容代替排他。二十國集團成員都是世界和地區大國，應體現大國擔當，發揮表率作用，為各國謀發展，為世界謀進步。

以意識形態劃線、搞集團政治和陣營對抗，只會割裂及阻礙全球發展。人類文明已經進入21世紀，冷戰思維早已過時，各方應攜手努力，尋求合作共贏。各國應相互尊重，求同存異，和平共處，推動建設開放型世界經濟，不應該以鄰為壑，構築「小院高牆」，搞封閉排他的「小圈子」。

堅持發展優先，照顧發展中國家關切

習近平提出幾項主張，要推動更普惠的全球發展，世界繁榮穩定不可能建立在貧者愈貧、富者愈富的基礎之上。每個國家都想過上好日子，現代化不是哪個國家的特權；推動更有韌性的全球發展，比以往任何時候都更加重視發展問題，要建設全球經濟復甦夥伴關係，堅持發展優先，照顧發展中國家關切。

要繼續深化抗疫國際合作，提升疫苗、藥物在發展中國家的可及性和可負擔性，為經濟復甦營造良好環境；要遏制全球通脹，化解系統性經濟金融風險，特別是發達經濟體要減少貨幣政策調整的負面外溢效應；繼續維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，積極推動世貿改革，推進貿易和投資自由化便利化。

對於全球糧食和能源危機，習近平指，危機根源是供應鏈出了問題，國際合作受到干擾。解決之道在於各國在聯合國等多邊國際組織的協調下，構建大宗商品合作夥伴關係共同暢通供應鏈，穩定市場價格。要堅決反對將糧食、能源問題政治化、武器化，撤銷單邊制裁措施，取消對相關科技合作限制。

習又提到他提出的全球發展倡議、全球安全倡議，以及中國的數字創新合作行動計劃等，呼籲二十國集團加強追逃追贓合作，通過協商化解衝突及爭端。

責任編輯：陳建錫

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經濟 外交 疫情 地緣政治 習近平 中國 G20

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