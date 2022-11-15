劉元春：未來5年中國佔世界GDP比重升5% 2029年追上美國

上海財經大學校長劉元春預測，未來五年裏，中國佔世界GDP的比重將會提升約5%。中美之間的對抗會愈加激烈，中國GDP或於2029年基本追趕上美國，當前和未來的戰略也將發生質的變化。

據《澎湃新聞》報導，劉元春在上海「2022年中國資產管理年會」上發表演講，指出從2010年到2019年，全球經濟增長速度平均為3.7%。從新冠疫情暴發以來，到未來的7年，劉元春團隊預計，世界經濟增長速度不到2.3%，即下降的幅度達到1.4個百分點。

「目前預測在未來5年裏，歐盟佔世界GDP的比重可能會下降5至8個點，而中國佔世界GDP的比重會提升5個點左右。這個變化直接帶來的是中國和美國之間的對抗會愈加激烈。」劉元春表示，按照其團隊預測，中國GDP將在2029年基本追趕上美國。

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劉元春進一步指出，一旦中國GDP超越美國，那麼未來的戰略與當前的戰略會發生質的變化，所以中共二十大報告也提到，「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」。

劉元春表示，目前資本市場一個普遍共識是，我們已經告別兩位數增長的一個時代，進入到個位數的增長時代。在經濟增速和收益率更高更好的願景下，當政策性利率與自然利率出現系統偏誤後，會導致系統性的風險。他指出，美國就是最典型的例子。

劉元春還提出三個觀察結論：

第一，經濟增長增速換擋不僅會帶來無風險收益率的下降，更重要的是在非預期性的下降之後，可能導致政策利率的失誤和金融產品結構化的過度，帶來額外風險。

第二，全球經濟增速下台階必定會導致全球結構和衝突的加劇，導致大量的政治社會風險嚴重擾亂市場的均衡和定價。大量黑天鵝和灰犀牛事件可能帶來結構性斷裂，市場難以進行風險評價。

第三，各種脫鉤以及多中心化，可能令貨幣之錨和資產之錨失去傳統的功能。

責任編輯：易燕丹

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