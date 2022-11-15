  • 23°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 01:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學者劉元春：全球經濟衰退 中國GDP料於2029追上美國

社會熱點 17:17 2022/11/15

分享：

分享：

上海財經大學校長劉元春表示，根據其研究團隊預測，未來五年裏，中國佔世界GDP的比重將會提升約5%。中美之間的對抗會愈加激烈，中國GDP或於2029年基本追趕上美國。

據《澎湃新聞》報導，劉元春在上海「2022年中國資產管理年會」上發表演講指出，從2010年到2019年，全球經濟增長速度平均為3.7%。從新冠疫情暴發以來到未來的7年，其團隊預計，世界經濟增長速度不到2.3%，即下降的幅度達到1.4個百分點。

「目前預測在未來5年裏，歐盟佔世界GDP的比重可能會下降5至8個點，而中國佔世界GDP的比重會提升5個點左右。這個變化直接帶來的是中國和美國之間的對抗會愈加激烈。」劉元春表示，按照其團隊預測，中國GDP將在2029年基本追趕上美國。

【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%

外交部副部長：GDP超美不是我們的追求 中美要一起向未來

劉元春進一步指出，一旦中國GDP超越美國，那麼未來的戰略與當前的戰略會發生質的變化，所以中共二十大報告也提到，「未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期」。

對於全球經濟，劉元春還提出三個觀察結論：

  • 第一，經濟增長增速換擋不僅會帶來無風險收益率的下降，更重要的是在非預期性的下降之後，可能導致政策利率的失誤和金融產品結構化的過度，帶來額外風險。
  • 第二，全球經濟增速下台階必定會導致全球結構和衝突的加劇，導致大量的政治社會風險嚴重擾亂市場的均衡和定價。大量黑天鵝和灰犀牛事件可能帶來結構性斷裂，市場難以進行風險評價。
  • 第三，各種脫鉤以及多中心化，可能令貨幣之錨和資產之錨失去傳統的功能。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
2022/09/05
中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%
2022/10/20
【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
2022/10/28
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
外交部副部長：GDP超美不是我們的追求 中美要一起向未來
2022/01/18
外交部副部長：GDP超美不是我們的追求 中美要一起向未來

你可能感興趣

中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
16:11 2022/09/05
中國增長前景變淡 美媒：經濟超越美國時間推遲
【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%
11:20 2022/10/20
【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
14:57 2022/10/28
劍橋調查：中國首超美國 在發展中國家間民望更高
經濟衰退 財政政策 貨幣政策 經濟 GDP 歐盟 美國 中國

上一篇文章

受疫情影響 世界羽聯世界巡回賽總決賽從廣州移師曼谷

下一篇文章

山東匪徒搶劫銀行 脅持人質時遭狙擊手擊斃（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

傳廣州海珠區爆大規模示威反封控 警用高壓水槍驅散（有片）
傳廣州海珠區爆大規模示威反封控 警用高壓水槍驅散（有片）
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃
奶茶店先喊「歡迎光臨」再提顧客掃碼 被勒令停業惹議（有片）
奶茶店先喊「歡迎光臨」再提顧客掃碼 被勒令停業惹議（有片）
學者劉元春：全球經濟衰退 中國GDP料於2029追上美國
學者劉元春：全球經濟衰退 中國GDP料於2029追上美國
內地增近萬八宗感染 官媒時隔一日重提「動態清零」
內地增近萬八宗感染 官媒時隔一日重提「動態清零」
山東匪徒搶劫銀行 脅持人質時遭狙擊手擊斃（有片）
山東匪徒搶劫銀行 脅持人質時遭狙擊手擊斃（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款