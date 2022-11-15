習近平會見澳洲總理 稱重視澳方展現的改善兩國關係的意願

中國國家主席習近平在印尼峇里島會見澳洲總理阿爾巴尼斯，稱中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願，希望中澳兩國可以改善、維護、發展好兩國關係。

據央視新聞報道，習近平指出，中澳關係曾長期走在中國同發達國家關系前列，值得雙方珍惜。過去幾年，中澳關係遇到困難，這是中方不願看到的。中澳兩國同為亞太地區重要國家，應該改善、維護、發展好兩國關係。

習近平強調，今年是中澳建交50周年。兩國關係走向成熟穩定，首先應體現在正確看待彼此的差異和分歧。要超越分歧，相互尊重，互利共贏，這是兩國關係實現穩定發展的關鍵。中澳之間從來沒有根本利害沖突，有的是兩國人民傳統友誼和高度互補的經濟結構，有的是維護聯合國憲章宗旨和原則的共同訴求。

同時，中方重視澳方近期展現的改善和發展兩國關係的意願。雙方應該總結經驗教訓，探討如何推動兩國關係重回正確軌道並可持續地向前發展。雙方經貿合作潛力巨大，希望澳方為中國企業赴澳投資經營提供良好營商環境。

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阿爾巴尼斯在會晤後表示，會晤談到貿易、領事和人權問題，形容會談積極和具建設性，是邁向澳中關係穩定的重要步驟，澳洲尋求與中國建立穩定的關係。

阿爾巴尼斯還提到，兩國有巨大分歧要處理，直接交談是好事，雙方會在可以的地方合作。

▲ 澳洲政府官網新聞稿

責任編輯：李冰琪