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習近平會見南韓總統尹錫悅 稱中韓是分不開的合作夥伴

國情動向 18:34 2022/11/15

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中國國家主席習近平今日下午在印尼峇里島會見南韓總統尹錫悅，他稱中韓是分不開的合作夥伴，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信，推進發展戰略對接，實現兩國共同發展繁榮。

央視新聞報道，習近平指出，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的合作夥伴，在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有重要責任，也有廣泛利益交集。中方願同韓方一道，維護、鞏固、發展好中韓關係，為地區和世界提供更多穩定性。

習近平強調，雙方要加強戰略溝通，增進政治互信。中韓經濟高度互補，要推進發展戰略對接，實現兩國共同發展繁榮。

貿易及供應鏈方面，習近平指，要加快雙邊自由貿易協定談判，深化高技術製造、大數據、綠色經濟等領域合作，共同維護國際自由貿易體系，保障全球產業鏈供應鏈安全、穩定、暢通，反對將經濟合作政治化、泛安全化。

習近平會見澳洲總理 稱重視澳方展現的改善兩國關係的意願

習近平晤馬克龍 冀中法雙邊關係行穩致遠

韓聯社報道，南韓總統尹錫悅稱，今後將為建立基於相互尊重、更加成熟的兩國關係而與中方開展合作。

尹錫悅表示，期待韓中能在經貿與人員交流、韓半島及地區的和平穩定，乃至氣候變化和能源等全球熱點問題上深化合作。

尹錫悅強調，韓國政府的外交目標是為東亞和國際社會實現自由、和平與繁榮，帶頭作出貢獻，而在追求國際社會自由、和平與繁榮的過程中，中國的角色至關重要。他還表示，韓中保持緊密溝通與合作符合兩國共同利益。

責任編輯：李冰琪

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