內地10月樓價按年跌1.6% 續創逾7年最大跌幅

內地10月份70大中城市樓價按年下跌1.6%，連跌半年，再創2015年8月以來最大跌幅；按月下跌0.3%，跌幅比上月擴大0.1％。多間市場機構看淡後市，預計今年四季度，甚至明年上半年前，樓價仍會繼續走低，拉動市場底部回升刻不容緩。

＊更新機構看法

按年計算，一線城市新樓價格上升2.6%，升幅比上月回落0.1個百分點；二手樓價格上升1.3%，升幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新樓和二手樓價格下跌1.3%和3.2%，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點。三線城市新樓和二手樓價格下跌3.9%和4.7%，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點。

新樓和二手樓按年跌價的城市有51個和64個，比上月均增加1個。

按月計算，一線城市新樓價格下跌0.1%，跌幅與上月相同；二手樓價格由上月持平轉為下跌0.3%。二線城市新樓和二手樓價格下跌0.3%和0.5%，跌幅比上月擴大0.1和0.2個百分點；三線城市新樓和二手樓售價格下跌0.4%和0.5% ，跌幅均與上月相同。

新樓和二手樓按月跌價的城市有58個和62個，增加4個和1個。

前一日公布的房地產投資、銷售等數據亦錄得全線下跌，國統局官員指，10月份房地產出現一定積極變化，但下行態勢仍持續。

高盛認為，考慮到「動態清零」政策的長期干擾、下滑且區域不平衡的需求，以及長期堅持的「房住不炒」立場，內地樓市的恢復將是漸進和曲折的。展望後市，中原地產首席分析師張大偉預計，四季度樓市仍會相對低迷。易居研究院研究總監嚴躍進則認為，明年上半年樓價會維持按年下跌的勢頭。

巴克萊銀行則估計，內地明年全年的房地產銷售將再下跌一成，並對中央優化防控及調整房地產政策對經濟增長的影響持謹慎態度。

內地10月零售、工業、固投數據均遜市場預期

國統局：10月經濟恢復受國內外因素衝擊放緩 樓市下行持續

責任編輯：陳建錫