習近平與杜魯多會談 杜魯多對一事表達嚴重關切

國家主席習近平在G20峰會期間會見多國領導人。加拿大政府消息人士稱，加拿大總理杜魯多周二與習近平進行三年多來首次會談，對中國涉嫌干涉加拿大國內事務提出嚴重關切。稍早前，中國外交部曾表示，加方應停止發表有損中加關係的言論，中方對加拿大內政不感興趣。

據路透社報道，杜魯多提到的「干涉」很可能是指11月7日加媒一篇報道。該報道引述情報官員稱，他們懷疑中國在加拿大2019年選舉中進行干涉。另外，加拿大最大電力公司一名員工因被指控試圖為中國竊取商業機密，在周一被警方逮捕並起訴。

政府消息人士稱，G20會議期間，杜魯多討論了他對中國在加拿大「干涉活動」的擔憂。加方未透露習近平對此的反應。中國官方亦暫未公佈習近平與杜魯多會見的消息。

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稍早前，中國外交部曾回應過加方指控。外交部發言人趙立堅說，加方應停止發表有損中加關係的言論，他強調，中方對加拿大的內政不感興趣。趙立堅說，國與國之間的關係只能建立在相互尊重、平等互利的基礎之上，中加關係亦不例外。

消息人士稱，杜魯多和習近平還討論了俄羅斯入侵烏克蘭、北韓，以及12月在蒙特利爾舉行「保護自然和應對氣候變化」峰會的重要性。該消息人士還稱，他們還談到繼續對話的重要性。

消息人士說，一張相片顯示習近平和杜魯多是在一個擁擠的房間裡面對面交談大約十分鐘。政策分析師認為，中加關係多年來處於深度凍結狀態，所以首次領導人級別的接觸是非正式的，並不令人驚訝。

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責任編輯：尹航

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