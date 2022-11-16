發改委：穩增長政策將在四季度集中顯效

國家發改委指，今件前10個月共審批97個、1 4233億元（人民幣，下同）固定資產投資項目，將切實用好政策性開發性金融工具。穩經濟一攬子政策和接續措施將在四季度集中顯效， 優化防控有利暢通經濟循環 ，全年經濟增速有望增一步加快。但 國內新發疫情不斷，四季度經濟恢復還需艱苦努力。

發改委今日（16日）上午在國新辦召開11月例行新聞發布會，發言人孟瑋指， 10月份中國經濟經受住了多重超預期因素的影響，持續保持恢復。 經濟大省等重點地區經濟正加快回穩，隨著穩經濟政策落地見效，以及政策性開發性金融工具、擴大製造業中長期貸款投放等一系列舉措集中顯效，工業增長動力、投資信心將繼續增強。國務院優化疫情防控20條措施指導各地更科學精準做好防控，有利於進一步暢通經濟循環、促進市場需求恢復。

下一步，發改委將持續推進穩經濟一攬子政策和接續政策落地見效，充分發揮推進有效投資重要項目協調機制作用，進一步加快政策性開發性金融工具資金投放使用和基礎設施項目建設，積極擴大有效投資。還將促進重點領域消費加快恢復發展，持續推進實施退稅減稅降費，加大對中小微企業和個體工商戶的支持力度，同時強化糧食、能源和供應鏈安全保障，落細落實穩就業政策，做好重要民生商品保供穩價，抓住時間窗口推動經濟回穩向上。

會上又表示要 加強協調 今年冬季的能源供應保障、將繼續擇機投放中央豬肉儲備等。

責任編輯：陳建錫