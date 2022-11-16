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青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業

社會熱點 11:58 2022/11/16

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疫情疊加經濟下行壓力之際，內地失業率居高不下，10月份16至24歲勞動力調查失業率為17.9%。教育部發聲，千方百計促進高校畢業生多渠道就業創業。

日前，教育部印發《關於做好2023屆全國普通高校畢業生就業創業工作的通知》（以下簡稱《通知》），實施「2023屆全國普通高校畢業生就業創業促進行動」，千方百計促進高校畢業生多渠道就業創業。

《通知》指出，更大力度開拓市場化社會化就業渠道。深入開展全國高校書記校長訪企拓崗促就業專項行動，組織開展「校園招聘月」「就業促進周」等崗位開拓和供需對接系列活動。實施「萬企進校園計劃」，高校要創造條件主動邀請用人單位進校招聘。全面推廣使用國家大學生就業服務平台，鼓勵地方和高校依托平台聯合舉辦區域性、行業性專場招聘活動。充分發揮中小企業吸納就業作用，舉辦「民企高校攜手促就業」等活動，引導更多高校畢業生到中小企業就業。支持自主創業和靈活就業。

「摩擦性失業」成熱詞 內地青年失業問題惹關注

內地靈活就業者已達2億人 高校畢業生靈活就業率連續2年超16%

《通知》強調，充分發揮政策性崗位吸納作用。配合有關部門優化政策性崗位招錄安排，盡早安排高校升學考試、公務員和事業單位、國企等政策性崗位招考及各類職業資格考試。辦好第四季「國聘行動」。配合有關部門積極拓寬基層就業空間，深入挖掘基層醫療衛生、養老服務、社會工作、司法輔助、科研助理等就業機會，組織實施好「特崗計劃」「三支一扶」「西部計劃」等基層項目，鼓勵擴大地方基層項目規模。積極配合做好大學生征兵工作。

《通知》還指出，建設高質量就業指導服務體系，全面加強就業指導；精准開展重點群體就業幫扶，包括脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難群體。

昨日國家統計局公佈10月份經濟數據，在就業方面，全國城鎮調查失業率為5.5%，與上月持平；16至24歲勞動力調查失業率為17.9%，亦與上月持平。另據早前報道，統計數據顯示，2022年應屆大學畢業生首次突破千萬大關，達1076萬人，按年增加167萬，規模和增量均創歷史新高。但疫情之下，一些單位不得不暫緩招聘計劃，推遲的考試往往沒有確定日期。

內地10月青年人失業率達17.9%持平上月

畢業即失業？小鵬汽車被指毀約涉20多名應屆生

責任編輯：尹航

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