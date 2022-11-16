  • 26°C
香港時間 : 20221116日 (週三) 12:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跨省遊不再與風險區聯動管理 內地跟團遊搜索量暴增600%

社會熱點 12:40 2022/11/16

分享：

分享：

文旅部優化跨省旅遊管理政策，放寬跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。多個綫上旅行平台搜索量應聲大漲，其中同程旅行跟團遊產品搜索量暴增600%。

文旅部發布關於進一步優化疫情防控措施的通知，根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。

消息發布後一小時內，同程旅行平台跟團遊產品搜索量快速上漲，較前日同一時段上漲超過600%。機票、火車票等交通產品搜索量也隨之上漲，漲幅分別為182%和97%。其中，冰雪旅遊、溫泉旅遊和海島遊成為用戶最關注的旅行產品。

另外，攜程數據顯示，通知發布後，攜程跨省遊產品搜索量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍。

國際旅遊復甦 內地行李箱工廠接獲大訂單

內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業

同程研究院高級研究員張明陽指，通知的發布，是國務院優化疫情防控工作20條措施在文旅行業的進一步落地，意味著旅遊業的防控工作將更加科學化、精準化。短時間內，國內跨省遊將迎來一輪快速上漲，但人們的出行信心恢復至疫情前的水平仍需一段時間。隨著科學精準防疫的政策在各地逐步落實，整個旅遊行業將進入復甦周期。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧也認為，優化措施有利於在精準防疫的背景下，進一步激活跨區域人口流動。同時，通知針對全國旅客出行時的核酸檢測時間進行統一要求，避免由於各地核酸檢測時間不統一，造成的核酸檢測資源浪費。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

優化防疫滬指收漲近2%兩市成交超萬億 酒旅餐飲板塊上漲
2022/11/11
優化防疫滬指收漲近2%兩市成交超萬億 酒旅餐飲板塊上漲
國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準
2022/11/12
國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準
內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業
2022/11/11
內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業
國際旅遊復甦 內地行李箱工廠接獲大訂單
2022/10/14
國際旅遊復甦 內地行李箱工廠接獲大訂單

你可能感興趣

優化防疫滬指收漲近2%兩市成交超萬億 酒旅餐飲板塊上漲
16:09 2022/11/11
優化防疫滬指收漲近2%兩市成交超萬億 酒旅餐飲板塊上漲
國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準
16:38 2022/11/12
國家衛健委：20條優化措施非放鬆防控 而是更科學精準
內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業
13:47 2022/11/11
內地防控調整 一文看懂三方面措施：入境5+3、疫區封控和工業
防疫措施 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 自由行 車票 機票 旅遊行業 中國

下一篇文章

青年人失業率居高不下 教育部發聲：千方百計促就業創業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

天舟四號受控再入大氣層 少量殘骸落入南太平洋
天舟四號受控再入大氣層 少量殘骸落入南太平洋
傳廣州海珠區爆大規模示威反封控 警用高壓水槍驅散（有片）
傳廣州海珠區爆大規模示威反封控 警用高壓水槍驅散（有片）
內地增近萬八宗感染 官媒時隔一日重提「動態清零」
內地增近萬八宗感染 官媒時隔一日重提「動態清零」
學者劉元春：全球經濟衰退 中國GDP料於2029追上美國
學者劉元春：全球經濟衰退 中國GDP料於2029追上美國
山東匪徒搶劫銀行 脅持人質時遭狙擊手擊斃（有片）
山東匪徒搶劫銀行 脅持人質時遭狙擊手擊斃（有片）
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃
石家莊連花清瘟賣斷貨？以嶺藥業：全力保市場供應無漲價計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款