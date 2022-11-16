跨省遊不再與風險區聯動管理 內地跟團遊搜索量暴增600%

文旅部優化跨省旅遊管理政策，放寬跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理。多個綫上旅行平台搜索量應聲大漲，其中同程旅行跟團遊產品搜索量暴增600%。

文旅部發布關於進一步優化疫情防控措施的通知，根據最新風險區劃定管理辦法，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，跨省遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。

消息發布後一小時內，同程旅行平台跟團遊產品搜索量快速上漲，較前日同一時段上漲超過600%。機票、火車票等交通產品搜索量也隨之上漲，漲幅分別為182%和97%。其中，冰雪旅遊、溫泉旅遊和海島遊成為用戶最關注的旅行產品。

另外，攜程數據顯示，通知發布後，攜程跨省遊產品搜索量達到國慶假期以來的峰值，自由行產品搜索量較前一日增長超2倍。

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同程研究院高級研究員張明陽指，通知的發布，是國務院優化疫情防控工作20條措施在文旅行業的進一步落地，意味著旅遊業的防控工作將更加科學化、精準化。短時間內，國內跨省遊將迎來一輪快速上漲，但人們的出行信心恢復至疫情前的水平仍需一段時間。隨著科學精準防疫的政策在各地逐步落實，整個旅遊行業將進入復甦周期。

攜程研究院戰略研究中心副主任張致寧也認為，優化措施有利於在精準防疫的背景下，進一步激活跨區域人口流動。同時，通知針對全國旅客出行時的核酸檢測時間進行統一要求，避免由於各地核酸檢測時間不統一，造成的核酸檢測資源浪費。

責任編輯：易燕丹

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