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大熊貓團團狀況好轉 國台辦：若有需要大陸將再提供支持和幫助

社會熱點 13:34 2022/11/16

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大陸國台辦發言人馬曉光表示，贈台大熊貓「團團」身體狀況逐步好轉，如果後期還需要協助治療和護理，大陸將一如既往提供支持和幫助。

馬曉光表示，應台北動物園邀請，2名大陸專家於11月1日至7日赴台參與大熊貓「團團」治療和護理工作。在台期間，2名專家根據「團團」前期檢查結果以及觀察到的身體狀況和用藥反應等，與大陸專家團隊商討後，提出針對性治療和護理方案建議，並與台北專家團隊進行深入細致交流。「團團」的採食情況、精神狀態、走路姿態都有所改善，連續正常走動時間也在不斷增加。

馬曉光引述大陸赴台專家稱，「團團」的病因還需進一步準確判斷，鑒於「團團」身體狀況暫不適宜再進行麻醉和侵入性檢查，且身體狀況在逐步向好，兩岸專家達成共識，未來一段時間將繼續採取舒緩治療方式。同時，根據病情適時調整治療方案，並積極追溯病因，爭取達到更好的治療效果。

馬曉光表示，大陸專家將繼續和台北專家團隊保持密切溝通，實時提供建議和幫助。「如果後期還需要大陸專家赴台協助治療和護理，我們將一如既往提供支持和幫助。」

責任編輯：易燕丹

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