大陸優化防疫 兩岸航線核酸檢測18日起改為48小時內1次

大陸進一步優化防控措施，國台辦宣布周五（18日）起，往返兩岸航線旅客持48小時內1次核酸檢測陰性證明即可登機。另稱，只要民進黨當局把障礙撤除，大陸樂見兩岸航線擴大恢復。

大陸國台辦發言人馬曉光在例行記者會上表示，國務院聯防聯控機制公布進一步優化防控工作的二十條措施。相關主管部門決定自11月18日零時起，搭乘兩岸客運航線航班人員，由登機前持48小時內2次核酸檢測陰性證明，優化調整為登機前持48小時內1次核酸檢測陰性證明，檢測報告須注明核酸檢測CT值≧35。

當局同時繼續執行現行規定，不得搭載從其他國家或地區經台灣中轉旅客進入大陸。有關台灣入境人員的隔離醫學觀察要求，根據航點屬地最新疫情防控措施同步調整。希望往來兩岸的人員和相關航空公司充分配合，共同做好疫情防控工作。

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對於大陸方面是否考慮逐步恢復航點，增加航班的提問，馬曉光表示，2020年2月至今，在未與大陸方面做任何溝通的情況下，民進黨當局不僅中斷了「小三通」，也單方面暫停兩岸除往返北京、上海、廈門、成都4地以外的兩岸其他客運航班。

他批評這一年多來，民進黨當局反反覆覆說要逐步恢復兩岸人員交往，說要幹這個、幹那個，他們聽了無數次，始終是「只聞樓梯響，不見人下來」。大陸方面一貫鼓勵兩岸人員往來，在各自做好疫情防控的情況下，兩岸人員往來沒有任何問題。只要民進黨當局把障礙撤除，大陸樂見兩岸航點、航線能夠逐漸地擴大和恢復。

責任編輯：易燕丹

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